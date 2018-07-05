» » Смартфон HTC One X

Смартфон HTC One X

Внешний вид смартфона HTC One X очень приятный - производитель хорошо поработал над этим и смог создать удачный дизайн. Он доступен в черной и белой расцветках. Корпус полностью выполнен из пластика - матового и приятного на ощупь.

Однако, есть значительный минус - это несьемная задняя крышка - ведь вполне вероятно, что вам может потребоваться сменить батарею. Чтобы вставить SIM-карту, вставьте булавку в небольшое отверстие - выйдет держатель, в который вы можете вставить микросим.

Динамик на задней поверхности данного смартфона смотрится несколько неожиданно - он больше, чем у аналогичных моделей. Но кто-то из пользователей может сказать, что слушать музыку, благодаря этому, будет удобнее.

Вместимость встроенного накопителя составляет 32 Гб. Сюда, конечно, можно вместить много фотографий, видеозаписей, но, ввиду отсутствия поддержки карт памяти, перенести какие-то данные можно с помощью беспроводных интерфейсов или USB-кабеля.

Данным смартфоном HTC One X больше пользуются представители сильного пола - возможно, благодаря соответствующему дизайну, отмеченному выше. Также, стоит напомнить, что цена данного девайса вовсе не демократичная - но она полностью компенсируется функциональностью и прочими положительными особенностями.

05 июль 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какому смартфону можно отдать предпочтение
Хочу все знать

Какому смартфону можно отдать предпочтение

Сегодня все больше смартфоны входят в нашу жизнь. Все больше становится владельцев этих устройств. Производители, понимая это, продолжают совершенствовать собственную продукцию и выпускают новые
Преимущества iPhone 8 Plus
Хочу все знать

Преимущества iPhone 8 Plus

Осенью Apple выпустила очень качественное устройство, способное удовлетворить потребности различных групп пользователей - в особенности, представителей молодежи.
Подлокотник для Volkswagen Jetta 6
Хочу все знать

Подлокотник для Volkswagen Jetta 6

Подлокотник для Volkswagen Jetta 6 последнего поколения стоит приобрести для вашего автомобиля, ввиду следующих особенностей данного аксессуара.
Автомобильный концерн Citroen
Хочу все знать

Автомобильный концерн Citroen

Автомобили Ситроен, известные во всём мире, отличаются конструктивными и техническими особенностями. Citroën на сегодняшний день стремится максимизировать идеальное соотношение цена / качество,
Самые распространенные причины поломок смартфонов
Хочу все знать

Самые распространенные причины поломок смартфонов

Не секрет, что электронные устройства могут изнашиваться, приходить в негодность.
Что делать если намочил телефон?
Хочу все знать

Что делать если намочил телефон?

Уронили телефон в лужу, раковину или ещё хуже, туалет? Такое с каждым может случиться.Прежде всего как можно быстрее достаньте телефон из воды, вероятно, за пару секунд телефон и не успеет
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Камень чёрный агатКрасота и здоровьеМеталлические двери в ТвериБлузки с коротким рукавом 2018Материал для изготовления кухонной мебелиСекреты мужских SPA салоновОсновные отличия пальчиковых батареек от аккумуляторовКитайские ткани на российском рынке


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+