Смартфон HTC One X

Внешний вид смартфона HTC One X очень приятный - производитель хорошо поработал над этим и смог создать удачный дизайн. Он доступен в черной и белой расцветках. Корпус полностью выполнен из пластика - матового и приятного на ощупь.

Однако, есть значительный минус - это несьемная задняя крышка - ведь вполне вероятно, что вам может потребоваться сменить батарею. Чтобы вставить SIM-карту, вставьте булавку в небольшое отверстие - выйдет держатель, в который вы можете вставить микросим.

Динамик на задней поверхности данного смартфона смотрится несколько неожиданно - он больше, чем у аналогичных моделей. Но кто-то из пользователей может сказать, что слушать музыку, благодаря этому, будет удобнее.

Вместимость встроенного накопителя составляет 32 Гб. Сюда, конечно, можно вместить много фотографий, видеозаписей, но, ввиду отсутствия поддержки карт памяти, перенести какие-то данные можно с помощью беспроводных интерфейсов или USB-кабеля.

Данным смартфоном HTC One X больше пользуются представители сильного пола - возможно, благодаря соответствующему дизайну, отмеченному выше. Также, стоит напомнить, что цена данного девайса вовсе не демократичная - но она полностью компенсируется функциональностью и прочими положительными особенностями.