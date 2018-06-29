Описание и свойства камня

Камень чёрный агат издавна считается одним из самых мистических минералов. Загадочный черный цвет делает этот камень очень привлекательным как в качестве талисмана-оберега, так и в качестве украшения.

Слоистая разновидность халцедона, черный агат не похож на прочие агаты. Его цвет не распределен слоями или полосами, камень имеет черный оттенок по всей поверхности. Чем более глубок цвет, тем более магическим считается агат.

Этот полудрагоценный минерал отличается твердостью, прочностью и отсутствием прозрачности. В отличие от остальных видов агатов, где примеси образуют настоящие картины в глубине камня, чёрный агат имеет матовый сплошной цвет без вкраплений.

Магические, лечебные свойства

В эзотерике считается, что чёрная разновидность агата — мощный оберег, способный сохранить своего хозяина от злого колдовства и злого глаза. Он отражает негативную энергию любого свойства:

проклятия;

сплетни;

порча;

сглаз;

зависть.

Талисманы и обереги

Все эти негативно начиненные посылы амулет из агата принимает на себя и преобразует в положительную энергию. Благодаря такой "подпитке" хозяин оберега получает дополнительные силы для противостояния жизненным невзгодам.

Также считается, что черный агат наделяет своего владельца даром ясновидения. Рекомендуется использовать этот мистический камень при медитациях.

Лечебные свойства

Минерал обладает и лечебными свойствами. Он благотворно действует на нервную систему, избавляет от депрессии и дурных мыслей. Чёрный агат помогает избавиться от страхов и навязчивых идей, нормализует сон.

Мистический камень избавляет от тахикардии и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Избавляет от воспалений и болей, нормализует работу щитовидной железы и способствует ускорению обмена веществ. Поэтому ношение этого камня показано людям с лишним весом.

Также, можете обратить свое внимание на камень морион, ничем не уступающий по свойствам и идентичен по цвету агату.

Кому подходит и не подходит по знакам зодиака?

В зависимости от даты рождения черный агат может помочь каждому знаку зодиака обрести недостающие качества:

Овен: Не рекомендован к ношению. Телец: Привлечет богатство и достаток, побудит заняться самопознанием и развитием сильных сторон. Близнецы: Сгладит резкость характера, поможет найти жизненный путь. Рак: Поможет в семейной жизни, избавит от негативного влияния, придаст уверенности в своих силах. Лев: Во всех делах привлечет удачу, поможет избавиться от взрывного нрава. Дева: Укрепит брачный союз, поможет найти взаимопонимание с партнером. Весы: Избавит от болезней, поможет найти радость жизни. Скорпион: Придаст решительности во всех начинаниях и избавит от дурных проявлений характера. Стрелец: Не рекомендован к ношению. Козерог: Подарит удачу в личной жизни и привлечет деньги. Водолей: Способствует приливу жизненных сил и удачи. Рыбы: Придаст уверенности в себе и поможет развить экстрасенсорные способности.

Украшения

Очень популярны кольца и ожерелья с черным агатом. Благодаря своему цвету камень походит для всех нарядов — и вечерних, и повседневных. Чёрный агат хорошо переносит соседство с другими камнями.

Цена

Стоимость камня зависит от того, где именно его добыли, от размера и огранки готового изделия. Так, стоимость бус длиной 50 см и диаметром агата 16 мм будет начинаться от 2 500 руб.

Уход

Чистку и полировку чёрного агата лучше доверить ювелиру. Небольшие загрязнения можно удалить мыльной водой на ватном диске. Будьте осторожны — камень может треснуть от сильного удара.

Интересные факты

Ношение серег с черным камнем способно избавить человека от зубной и головной боли. Чёрная разновидность агата встречается гораздо реже остальных.

Источник: http://socketmira.ru