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От чего зависит выбор двери

Выбор входной двери дело не простое, от него напрямую зависит ваша безопасность и сохранность ценных вещей. Выбирая дверь нужно учитывать уровень защиты, дизайн, ну и, конечно ваши финансовые возможности.

Уровень вашей защиты определяет класс взломостойкости. Он зависит от толщины стального листа, прочности каркаса и уровня секретности запирающего механизма.

Дизайн входной двери может быть на любой вкус и кошелек. От самого простого – порошковая окраска, до эксклюзивной отделки массивом деревом.

Ну а купить металлические двери в Твери можно по совершенно разным ценам, от бюджетных моделей, до премиум класса. Все зависит от вашей возможности.

Преимущества нашей компании

Door69 это надежность, качество и приемлемая цена. Металлические двери от производителя в Твери - наше преимущество неоспоримо.

Опыт работы более 20 лет;

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Весь спектр услуг по изготовлению, продаже и установке дверей;

Гибкая система скидок;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Большой склад готовой продукции;

Обязательный контроль качества наших изделий.

Входные металлические двери Door69 в Твери станут визитной карточкой вашей квартиры или дома. Мы готовы изготовить для вас входную дверь по индивидуальным размерам и параметрам.

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Замена старой входной двери дело не простое, лучше, когда этим занимается профессионал. От качества установки зависит шумо и теплоизоляция.

Все наши специалисты имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Так же, у вас есть прекрасная возможность вызвать замерщика бесплатно. Установка готовой входной двери от компании Door69 осуществляется в самые короткие сроки и в удобное для вас время.

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