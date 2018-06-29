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Металлические двери в Твери

Металлические двери - это гарантия вашей безопасности и спокойствия. Заказать или купить готовые изделия в Твери вы можете на сайте http://door69.ru.
Компания Door69 ведущий производитель металлических дверей, имеющая огромный опыт на этом поприще, современное оборудование и большой ассортимент готовых изделий.

 

От чего зависит выбор двери

Выбор входной двери дело не простое, от него напрямую зависит ваша безопасность и сохранность ценных вещей. Выбирая дверь нужно учитывать уровень защиты, дизайн, ну и, конечно ваши финансовые возможности.
Уровень вашей защиты определяет класс взломостойкости. Он зависит от толщины стального листа, прочности каркаса и уровня секретности запирающего механизма.
Дизайн входной двери может быть на любой вкус и кошелек. От самого простого – порошковая окраска, до эксклюзивной отделки массивом деревом.
Ну а купить металлические двери в Твери можно по совершенно разным ценам, от бюджетных моделей, до премиум класса. Все зависит от вашей возможности.

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Преимущества нашей компании

Door69 это надежность, качество и приемлемая цена. Металлические двери от производителя в Твери - наше преимущество неоспоримо.

  • Опыт работы более 20 лет;
  • Современное производство;
  • Лучшие кадры;
  • Весь спектр услуг по изготовлению, продаже и установке дверей;
  • Гибкая система скидок;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Большой склад готовой продукции;
  • Обязательный контроль качества наших изделий.

купить металлические двери в Тверской области фотографияВходные металлические двери Door69 в Твери станут визитной карточкой вашей квартиры или дома. Мы готовы изготовить для вас входную дверь по индивидуальным размерам и параметрам.
Обратившись в наш call-центр, вы всегда получите грамотную консультацию по любому интересующему вас вопросу.
Замена старой входной двери дело не простое, лучше, когда этим занимается профессионал. От качества установки зависит шумо и теплоизоляция.
Все наши специалисты имеют большой опыт работы и высокую квалификацию. Так же, у вас есть прекрасная возможность вызвать замерщика бесплатно. Установка готовой входной двери от компании Door69 осуществляется в самые короткие сроки и в удобное для вас время.
Ищите достойную входную металлическую дверь в Твери? Вам обязательно нужно ознакомиться с ассортиментом нашей продукции на сайте http://door69.ru . Сделайте правильный выбор, и наслаждайтесь тишиной, спокойствием и безопасностью наших дверей.

29 июнь 2018 /
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