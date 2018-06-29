Материал для изготовления кухонной мебели

В настоящее время мебельные компании используют разнообразные материалы для изготовления столов, стульев и прочих предметов на кухню. Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Для того чтобы вы смогли определиться с тем, что для вас лучше, рассмотрим основные варианты.

Так, на первом месте находиться древесина. Некоторые мебельные компании изготавливают около 40 пород древесины. При этом дерево проходит тщательную сушку, а также обработку при помощи специализированных составов. Все это позволяет использовать предметы мебели в помещении, где уровень влажности немного выше нормы.

Для изготовления столешниц могут быть использованы все вышеперечисленные материалы, а также натуральный и искусственный камень. К примеру, гранит поможет вам сделать кухню более интересной, роскошной. Но при этом гранит начинает разрушаться под воздействием кислоты. Более устойчивыми считаются столешницы из мрамора, при этом цены на столешницы из мрамора не велики. Но при этом ухаживать за ними немного сложнее.

Не менее интересным и используемым для изготовления кухонной мебели считается мультиплекс. Основным его преимуществом считается то, что под действием влаги он нее деформируется. На производстве достаточно часто применяют ДСП, а также МДФ. Подобный вариант отличается более низкой стоимостью. Но при этом в состав не входят вредные составляющие. Уровень прочности данных изделий достаточно высокий. Единственное, что рекомендуют специалисты — это в обязательном порядке требовать у продавца сертификат.

В последнее время все чаще можно увидеть на кухне предметы мебели, для изготовления которой используется металл. Так, с его помощью изготавливают фронтальные панели, дверцы для шкафов, рабочую поверхность. При этом специалисты рекомендуют использовать алюминиевое покрытие, обработанное специальным составом. Несомненно, можно использовать и сталь, но ухаживать за ней значительно сложнее.

Помимо этого, для изготовления мебели применяется и стекло. При этом применяется специальное высококачественное стеклянное полотно. С его помощью конструируют полки, дверцы и прочее. Учтите, несмотря на то, что стекло может выдерживать достаточно большой вес, обращаться с ним все же стоит аккуратно.