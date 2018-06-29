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Если вы нацелились провести свой отдых в Карелии, знайте, что сделать это можно в любое время года. В каждое время года найдётся чем заняться на территории республики Карелия.

Конечно же на отдых в Карелию лучше всего отправляться в летнее время. Это связано с тем, что на самые основные достопримечательности Карелии можно попасть только по воде. Среди них Кижи, Валаам и Соловки. Именно там собрано большое количество экскурсионных мест, которые с удовольствием посещают все туристы. Узнать о стоимости туристической поездки можно на портале http://sever-tours.ru/tury-v-kareliyu.html.

Но если вам не удалось попасть в Карелию летом и вы не застали навигацию, т.е. водные перемещения закрыты. Не печальтесь, в Карелии существует большое количество и других возможностей для отдыха.

Среди прочего популярен коттеджный отдых на берегу красивого озера, в который входит и рыбалка, и даже охота. При этом такие туры в Карелию подразумевают также и посещение музеев, известного карельского зоо комплекса и водопада Кивач.

В Карелии также существует большое количество гостиниц. Отели Карелии также предлагаю гостям своего региона обширную программу с ресторанами, экскурсиями и прогулками.

В Карелии также распространён активный отдых. Тут насчитывается большое количество бурных рек, на которых с большим удовольствием занимаются рафтингом, а также байдарками. В зимнее время вам обязательно предложат тур по лесам Карелии на снегоходах.

В общем и целом отдых в Карелии способен доставить массу разнообразных впечатлений. Причём вы также будете поражены красотами этого региона.

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