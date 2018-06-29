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Какому смартфону можно отдать предпочтение

Сегодня все больше смартфоны входят в нашу жизнь. Все больше становится владельцев этих устройств. Производители, понимая это, продолжают совершенствовать собственную продукцию и выпускают новые модели. Естественно простому обывателю довольно таки сложно разобраться во всем многообразие.

Сегодня, к примеру, некоторые отдают предпочтение такому смартфону, как HTC, например, как представленному на сайте https://www.citrus.ua/smartfony/. Данное устройство работает на Андроиде. Этот смартфон, как и многие другие, обладает сенсорным экраном мультитач. Что касается диагонали экрана, то она составляет 4,7, и скрин обладает разрешением четыреста восемьдесят на восемьсот пикселей. Также у этого устройства есть хорошая камера на восемь мегапикселей. Что касается встроенной памяти, то она составляет шестнадцать гигабайт, но, к сожалению, у HTC Sensation XL нет слота, который предназначается для карты памяти. Этот смартфон поддерживает Блютус, Вай-Фай, обладает весом сто шестьдесят два грамма.

У этого смартфона огромнейшее множество положительных сторон. Но, как и вся техника, он может сломаться. В этом случае HTC Sensation XL необходимо отдать в специализированный сервис. Стоит сказать, что в этом сервисном центре профессионалы смогут разобраться, почему смартфон начал давать сбои и решат данную проблему. Специалисты крайне не рекомендуют отдавать телефон на ремонт частным мастерам, которые не имеют соответствующей квалификации и опыта.

Из плюсов данного смартфона можно назвать большой экран. Хотя скрин и большой, но смартфон будет всегда удобно сидеть в вашей руке. Что касается самого экрана, то он просто супер, потому что все цвета являются яркими, красочными и насыщенными. Также следует обратить ваше внимание и на то, что этот смартфон обладает объемным и качественным звуком. Недостатков специалисты в этом смартфоне не обнаружили.

29 июнь 2018 /
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