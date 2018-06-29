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Обслуживание лифтового оборудования

В соответствии с установленными стандартами, срок службы лифта составляет двадцать пять лет. После этого времени устройство должно быть проверено регулирующими органами. Оно модернизируется, полностью обновляется. Если его состояние будет удовлетворительным, то его срок пользования продлится ещё на девять лет, при ежегодных проверках.

Обслуживание лифтового оборудования представляет собой набор мер, принятых для поддержания производительности и непрерывной работы. Это влияет на высокое качество использования лифтов.

Техническое обслуживание этих систем должно выполняться регулярно и включать следующие меры по техобслуживанию:

  • Диагностика основных подъемников. Эта помогает определить состояние устройств, узлов, элементов, металлических структур и возможность их продления.
  • Регулярное профилактическое обслуживание, чтобы проверить работу системы и устранить проблемы. Это помогает идентифицировать наиболее слабые элементы системы и заменить их на ранней стадии. Этот процесс может сэкономить вам деньги, и вы решите серьезные проблемы.
  • Мелкий ремонт. К ним относятся устранение незначительных проблем, замена компонентов;
  • Капитальный ремонт. Иначе говоря, это полное восстановление системы.
  • Все работы по обслуживанию подъемников должны выполняться квалифицированным персоналом, так как все пассажирские и грузовые устройства имеют свои характеристики, о которых мало кто из потребителей могут знать.

В настоящее время на рынке существует множество компаний, которые предлагают услуги по обслуживанию лифта, как на разовой, так и на контрактной основе. Затраты на техническое обслуживание обычно зависят от перечня рабочих мест, сложности, стоимости предметов снабжения и материалов. Вы можете позвонить специалисту в любое время дня, чтобы как можно быстрее вывести пассажира из закрытого лифта. Это длится не более часа. Помимо этого, выполняется регулярная очистка, смазка, регулировка оборудования. Компании помогают подготовить лифт для ежегодного обследования, и тем самым, значительно продлить их период эксплуатации.

29 июнь 2018 /
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