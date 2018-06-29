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Жироуловители под мойку

 

Одной из наиболее неприятных проблем, которые могут возникнуть, при использовании сточных вод на кухне, является засор. Когда много жира поступает в систему, и на трубах изнутри постепенно образуется налет. В дальнейшем он сужает просвет трубки, и вода застаивается. Это значительно ограничивает функциональность всей системы, и в кухне образуется резкий запах. Очень много времени и сил занимает регулярная борьба с ними. Вы можете предотвратить их, разместив жироловушку под раковиной.

Разумеется, должен быть эффективный способ очистки канализационной системы в доме, но если вам нужно постоянно ее использовать, легче предотвратить засорение. Поместите названное устройство под раковиной. Например, приобрести её в Украине вы можете на сайте http://konard.ua/catalog/zhirouloviteli/zhiroulovitel-pod-mojku.

Как работает уловитель

Принцип действия основан на различии в плотности воды и жира. Когда жидкость охлаждается, жир также охлаждается и поднимается к поверхности в виде сгустков. Вода идет во второй отсек, а затем - в канализацию. Жир хранится в первой камере, из-за перегородки. Когда контейнер заполнен, он очищается, удаляет много жира, а затем снова подключается к системе для продолжения работы. Способ очистки зависит от типа и объема прибора. Бытовые материалы легко чистить вручную, а из больших конструкций насосы выкачивают грязь.

Данные устройства используются во многих заведения общественного питания, в отраслях, которые производят молочные продукты, в пекарнях и т. Д. В частных домашних хозяйствах они стали использоваться относительно поздно, но очень успешно.

Владельцы замечают такие преимущества жироуловителя под раковиной:

  • Простая конструкция. Это позволяет установить его вручную. Главное - найти прибор подходящего объема.
  • Простая установка. Практически каждый может установить устройство и подключить его к канализационной системе. Достаточно будет знаний в работе с простыми инструментами.
  • Если уловитель жира очищается по крайней мере каждые две недели, то никаких проблем не будет надолго.
  • Эффективность. Устройство отлично защищает канал от блокировок. Жир остается на поверхности воды. Малое его количество может поступать в канализацию, без риска налета на трубах.
29 июнь 2018 /
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