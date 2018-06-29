Книгопечатание: особенности процесса

Не одну сотню лет насчитывает книгопечатание. Однако та, самая первая печать и нынешняя очень заметно отличаются друг от друга. Используемые технологии, возможности производителей книг и многообразие продукции порой просто потрясают. Самой современной техникой печати является офсетная. При такой печати перенос краски на бумагу выполняется при помощи промежуточного валика. Благодаря этому удается сделать процесс относительно недорогим, довольно производительным и высококачественным. Правда, все перечисленные преимущества становятся заметны при изготовлении больших и средних партий.

Не следует упрощать такой занимательный процесс, как печать книг, до обычного переноса краски на бумагу. Чтобы реализовать его необходимо проделать целый комплекс операций: нарезка листов, прошивка, фальцовка, переплет книг (подробнее на https://pereplet-knig.su/) и многое другое. Однако на нынешнем производстве все процессы по печати книг автоматизированы, и участие в таковых человека сведено к минимуму. Потому профессионализм персонала и наладка оборудования имеет решающее значение. Именно от работы таковых напрямую зависит результат. Это говорит о том, что крайне важно правильно выбрать типографию.

Когда разговор идет об изготовлении книг, то сразу же думается о крупных тиражах. Это верно для литературы коммерческого характера, которая обычно печатается в больших издательствах, и тиражи которых, просто впечатляют — сотни тысяч экземпляров. Однако не каждая книга претендует на востребованность огромным количеством людей. Кроме литературы коммерческого характера имеется масса другой, которая рассчитана на небольшой круг читателей. В этом случае вам непременно подойдет печать книг малыми тиражами. К подобным книгам отнести можно справочную, учебную и научную литературу, разнообразные каталоги. У них имеется коммерческая обоснованность либо своя ниша, однако необходимости в крупном тираже нет.