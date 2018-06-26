Световые иллюзии: манипулируем объемом комнаты

Освещение в руках умелого дизайнера интерьеров – такой же инструмент, как форма и цвет. С его помощью создают потрясающие иллюзии. Можно расширить небольшое помещение или уменьшить габариты комнаты. Можно сделать акцент, привлечь внимание, равно как скрыть некоторые особенности, вывести их за пределы восприятия. Свет – удивительный компонент, который способен полностью преобразить интерьер квартиры или частного дома.

Для игры со светом используют различные типы светильников – от торшеров до бра. Именно точечные источники света являются тем инструментом, который демонстрирует наибольшую эффективность. Общее освещение создает фон, но детали – во власти локальных осветительных приборов.

Любимый прием светодизайнеров – зонирование пространства. При помощи локального освещения выделяют рабочие, функциональные пространства и зоны отдыха. Для этой цели в равной степени применимы точечные потолочные светильники, бра и торшеры.

Увеличиваем или уменьшаем размер комнаты при помощи света

Люстра задает общий тон. Можно выбирать модель больших размеров с несколькими лампочками, если помещение достаточно большое, а можно и вовсе отказаться от нее, если площадь комнаты ограничена. Яркий потолочный светильник сделает акцент на размерах комнаты, поможет четко определить границы, чего в случае с маленьким помещением лучше избегать. Для небольших комнат лучше подходят локальное освещение, затемнение углов и стен, создание иллюзии размытых границ.

Обратите внимание: если в интерьере преобладают темные оттенки, то это визуально уменьшает объем комнаты. Бороться с этим можно при помощи более мощных ламп и множественных источников света.

Для маленьких помещений желательно не просто выбирать светлую отделку стен, но использовать материалы с максимальной светоотражающей способностью. Таким образом торшер, расположенный у стены, поможет скорректировать негативное впечатление от низкого потолка, визуально увеличит его высоту. Любой светильник, направленный вертикально вверх, визуально «поднимает» потолок.

Большие пространства еще более неуютные, чем ограниченные, но умело обставленные. Для создания более комфортной атмосферы на больших площадях следует активно использовать различные локальные светильники типа торшера, настольной лампы или бра. Если Вы хотите визуально уменьшить длину комнаты, то необходимо в дальнем конце поставить яркий источник света. Узкое помещение покажется более широким, если расположить источники света вдоль одной стены. Это могут быть пара торшеров или бра.

Свет – источник уюта в гостиной

Как правило, самой большой комнатой в квартире или доме является гостиная. Это широкое поле для экспериментов с освещением. Здесь как нигде уместна комбинация различных типов светильников. Фоновое освещение должно быть достаточно ярким, чтобы осветить помещение равномерно. Акценты расставляют с помощью настольных ламп и торшеров. Можно локально подсветить гардины, многоярусный потолок, ниши. Пара арочных торшеров будет уместной возле дивана и кресел. В то же время локальное освещение не должно быть вызывающе ярким, особенно в зоне отдыха и мягкой мебели, чтобы не чувствовать себя как на операционном столе.

Торшеры, настольные лампы, точечные потолочные светильники помогают создавать пространственные зоны. Кроме локализации в освещении большую роль играют интенсивность и цветовая температура. Лучше предпочесть теплые цвета. Яркое холодное освещение оставьте для рабочих пространств.

Торшер в спальне – универсальное решение

Особое внимание следует уделять организации освещения в спальне, где человек проводит треть времени. Тут вполне можно обойтись без общего освещения. На первый план выступают торшеры, бра и настольные лампы. Наиболее универсальным осветительным прибором выступает торшер. Его можно поставить у кресла или оттоманки, у кровати, если использование прикроватных тумбочек не предусмотрено, в углу комнаты у окна.

Торшеру найдется много способов применения. В Интернете Вы найдете немало решений, которые сможете использовать для освещения квартиры или комнаты в доме. Классические торшеры освещают мягко. Декоративные модели не только служат источником света, но и дополняют интерьерную композицию, украшают, привлекают внимание, помогают создать настроение. Эффектно смотрятся арочные торшеры, которые в последнее время стали чрезвычайно популярны. Они, пожалуй, создают наиболее необычное и приятное локальное освещение. Чтобы визуально расширить помещение, необходимо устанавливать торшеры у окон и зеркал. Отражающийся свет будет мягко освещать пространство, при этом не акцентируя внимания на границах комнаты.

Статья написана при поддержке специалистов интернет-магазина осветительной техники 220svet.ru .