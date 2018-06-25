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Основные отличия пальчиковых батареек от аккумуляторов

Современный человек окружён огромным количеством электрических устройств, для обеспечения работоспособности которых требуются источники питания. Для портативных устройств чаще всего используются гальванические и аккумуляторные батарейки, купить оптом тут, представляющие собой элементы, в которых электрический ток генерируется в результате химических реакций. В данной статье вы узнаете об основных отличиях обычных гальванических («пальчиковых», «мизинчиковых» и т.д.) от аккумуляторных батареек.

Как отличить обычные батарейки от аккумуляторных

Пальчиковые батарейки

Всю необходимую информацию об источнике питания можно получить, внимательно изучив надписи на элементе или упаковке:

  • На аккумуляторах обязательно указывается ёмкость: XXXX мАч.
  • На отношение к категории перезаряжаемых элементов указывает надпись «Rechargeable».

В отличие от обычных «пальчиковых» батареек, выходное напряжение аккумуляторных ниже и составляет 1,2 вольта (у неперезаряжаемых – 1,5 вольта), но они рассчитаны на значительно большие токи нагрузки и разряжаются значительно дольше.

Широко распространённые солевые батарейки не любят больших токов разряда, поэтому их используют для питания устройств с малым током потребления, например, часов. Алкалиновые прекрасно подходят для средних потребителей, к которым относятся приёмники, фонари. Лидерами по «выносливости» являются литиевые элементы, которые выдерживают большие мгновенные токи, что делает их лучшим решением для питания различных игрушек, фотоаппаратов. Приобрести батарейки оптом всегда можно по ссылке https://vaminam.com.ua/batareyki.

Что касается аккумуляторных батареек, то они являются прекрасной альтернативой обычным элементам питания. Это никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и литий-ионные батареи. Первые являются более мощными источниками тока, но по эксплуатационным характеристикам NiMH и Li-ion аккумуляторы превосходят их, поскольку обладают малым «эффектом памяти» (могут подзаряжаться по мере необходимости).

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Несмотря на все преимущества аккумуляторов, для их длительной и эффективной службы следует придерживаться определённых правил. Например, как никель-кадмиевые, так и никель-металлгидридные батареи необходимо разряжать перед следующей зарядкой, а также периодически делать несколько циклов «заряд-разряд», чтобы избавиться от «эффекта памяти». Полностью лишены таких недостатков современные литий-ионные батареи, но в отличие от NiMH и NiCd, их нельзя подвергать полному разряду.

Срок службы NiCd элементов – около 200 циклов заряда/разряда, а у NiMh – до 500 циклов. Литий-ионные аккумуляторные батареи, при правильном использовании могут выдерживать до 1000 циклов.

25 июнь 2018 /
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