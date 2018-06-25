Арбат славится своей ночной жизнью, и эта тенденция повторяется с точки зрения количества кальянных.

Кальянная Smoke Lounge, расположенная на Арбате, а также вся инфраструктура этой сети столицы, носящая одинаковое название, первый класс отличается, в первую очередь, высоким качеством обслуживания. Профессионализм, вежливость и оперативность кальянщиков и официантов, высококачественный табак, чай, алкоголь, вкусная европейская кухня, ненавязчивая музыка - благодаря всему этому, вы можете полностью расслабиться и насладиться отдыхом после тяжелой рабочей недели в самом сердце столицы.

Владельцы этой кальянной прекрасно знают свой бизнес, предлагаемые ими кальяны очень хорошие и вкусные. Выбор табака огромен, поэтому вы можете попробовать практически любую смесь.

Особое внимание уделяется гигиене на этом объекте. Каждый кальян и трубка обрабатываются горячим паром, перед тем, как подавать гостю. Это позволит удалить остаточный вкус из предыдущей чаши и полностью уничтожить микробы.

Разделение пространства в кальянной Smoke Lounge позволяет желающим уединиться, а мягкие стулья, диваны и тусклое освещение обеспечивают полное расслабление и спокойствие. Просмотр спортивных матчей, развлекательные игры помогут вам скрасить свободное время.

Со всей ценовой политикой в категории этих заведений, расценки в Smoke Loungeвполне приемлемые, доступные практически для всех посетителей. Кроме того, данная кальянная на Арбате предлагает своим посетителям помощь в организации кальянного банкета для определенных событий и многие другие услуги.

Отзыв благодарных клиентов

Желаете покурить кальян где-нибудь в центре столицы, но не можете выбрать место? Кальянная на Новом Арбате «Smoke Lounge» с радостью приглашает вас насладиться невероятной спокойной атмосферой, повысить себе настроение и полностью скрасить себе досуг. Когда мы впервые посетили данное заведение, то мы были приятно удивлены оказанным нам гостеприимством и профессионализмом кальянщиов, которые учли все наши пожелания, а обширный выбор кальянов не оставил нас равнодушными.

Также нам здесь предложили различные вкусные блюда, сладости и чай.