Нюансы кузовного ремонта
На любом этапе эксплуатации машины может потребоваться необходимость кузовного ремонта либо покраски. Причины этого могут быть разными: мелкое или серьезное дорожно-транспортное происшествие, естественный износ, царапины и сколы от камней, помутнение красок от песка и погодных условий. Но если вашему авто потребовался кузовной ремонт, не следует пытаться сэкономить по-максимуму.
Профессионально выполненный ремонт является залогом безупречной службы машины в течение долгих лет. Ухоженный автомобиль не только будет поднимать ваше настроение, но и отлично покажет себя, если вы захотите его продать. Так что очень важно купить кузовные детали на сайте http://carera.com.ua и избавиться от вмятин, сколов, ржавчины, царапин и прочего, что негативно влияет на внешний вид и цену авто.
Кузовные работы могут быть различными:
- Устранение царапин и вмятин на кузове;
- Исправление геометрии кузова автомобиля;
- Ремонт металлических и пластиковых кузовных деталей машины;
- Жестяные работы;
- Покраска автомобиля.
Если верить статистике, большая часть всех работ по кузовному ремонту в автосервисах приходится на вмятины, сколы и царапины. Конечно, если у вашего автомобиля поцарапано переднее крыло, вряд ли можно утверждать, что это серьезное повреждение. Но даже это может вызвать негативные последствия. Например, если в маленькую царапину попадет вода, это приведет к коррозии, постепенно разрушающей кузов машины. К счастью, для исправления этих мелких повреждений не нужна разборка автомобиля и полная покраска деталей. Специалисты прибегают к технологии локального ремонта с исправлением точечных повреждений.
Более серьезной проблемой является нарушение геометрии кузова. Дело в том, что конструктивно правильное состояние геометрии кузова является основой устойчивого поведения машины во время езды. Геометрия может быть нарушена при столкновении одной машины с другой, попадании колеса в люк или выбоину, наезде на бордюр и других проблем. Геометрия кузова проверяется по «контрольным точкам» автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя. Если необходимо исправить геометрию кузова, используется специализированное оборудование, такое как стапель. Он представляет собой платформу, оснащенную механизмами сжимания и разжимания. Она позволяет восстановить первоначальную форму кузова. При этом конечный результат работ напрямую зависит от качества стапеля и его возможностей.
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