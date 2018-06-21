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Установка видеонаблюдения от «ВИДОК-СБ»

В наши бурные времена видео-наблюдение является одним из наиболее эффективных способов защиты своего частного имущества. Установка видеонаблюдения в Екатеринбурге будет регистрировать события, которые в случае инцидента, станут неопровержимыми уликами незаконного проникновения на вашу территорию.

Современные камеры видеонаблюдения устанавливаются не только на больших площадях, но также в жилых и офисных помещениях. Такие камеры менее устойчивы к механическим повреждениям, так как им не угрожают, ни обильные осадки, ни сильные порывы ветров.

Специализированная компания в Екатеринбурге предлагает своим потенциальным потребителям широкий спектр видеокамер, представленных от надежных производителей, различных ценовых категорий. В каталоге этой компании вы можете выбрать подходящее оборудование для видеонаблюдения в Екатеринбурге, которые выполняют заданные функции.

IP-камеры в последние годы пользуются немалым спросом. Они представляют собой записывающее устройство, имеющее собственный IP-адрес и передающее информацию по сети, вне зависимости от отдаленности. Из-за этих особенностей камеры IP обычно используются для обеспечения безопасности офисных, жилых, коммерческих и прочих объектов. Помимо этого, IP-камеры, оборудованные в разных комнатах, могут передавать информацию наблюдателю.

Наружные IP-камеры видеонаблюдения имеют очевидные преимущества, которые включают - высокое качество изображения, отсутствие помех, возможность подключения дополнительных приборов, отсутствие преобразования двойного сигнала и прочего.

IP-камера может управляться либо специализированными устройствами, либо стандартным браузером и монитором. Благодаря этому можно настроить защиту доступа и конфиденциальность, в соответствии с назначенными задачами.

Планируете установку видеонаблюдения в Екатеринбурге для вашего объекта, но не можете выбрать вариант? Эксперты специализированной компании с готовностью помогут вам выбрать оборудование, на основе указанных вами параметров, но также смогут установить и настроить ваши устройства.

21 июнь 2018 /
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