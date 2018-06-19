Блузки с коротким рукавом 2018
Блузка – универсальная одежда, которая превосходно подходит и для праздничного мероприятия, и для повседневного использования. Этот атрибут гардероба весьма разнообразен и оригинален. В 2018 году дизайнеры предлагают огромный ассортимент блузок с коротким рукавом. Это новый тренд, о котором должна знать абсолютно каждая модница, которая решила купить блузку в Украине.
Ткани
Чтобы следовать тренду 2018 года, следует выбирать блузки женские с коротким рукавом из следующих тканей:
- Шифон.
- Хлопок.
- Шелк.
- Атлас.
- Кружево.
- Кожа.
- Джинсовая ткань.
Данные материалы выбраны специалистами не случайно. Прежде всего, они легкие, приятные на ощупь, пропускают воздух, так что в них женщине не будет жарко, что особенно важно для весеннего и летнего времени года. Кроме того, данные ткани выглядят элегантно, стильно. В блузках из таких материалов женщина будет чувствовать себя комфортно и уверенно.
Украшения
Дизайнеры рекомендуют экспериментировать с образом, выбирать блузки, у которых имеются следующие элементы:
- Рюши.
- Воланы.
- Оборки.
- Драпировка.
- Бантики.
Благодаря таким элементам образ получится более женственным, романтичным, воздушным. Украшения могут располагаться на рукавах, в районе пуговиц, у воротника.
Цветовая палитра
Эксперты моды не ограничивают модниц в выборе цветов и оттенков. Предлагается широкий выбор, к наиболее предпочтительным оттенкам относятся:
- Персиковый.
- Розовый.
- Голубой.
- Черный.
- Бежевый.
- Красный.
- Желтый.
- Коралловый.
Данные цвета прекрасно подходят представительницам женского пола. Они выглядят более женственными, элегантными. В блузках таких цветов женщины будут получать комплименты от окружающих.
Необычные рукава
Дерзким, смелым девушкам следует обратить внимание на модели с необычными рукавами. Они могут иметь шнуровку, воланы, либо имеют строение рукавов-колокольчиков. Такие модели очень необычные, эффектные, подходят для праздничных выходов, добавляют нотки женственности и романтичности.
Сочетать блузки такого типа можно с брюками, юбками, джинсами. Это позволяет экспериментировать, создавать самые яркие образы.
Блузки с короткими рукавами прекрасно подходят для весеннего и летнего времени. Они элегантные, удобные, универсальные. В таких блузках женщины могут смело появляться на работе, учебе, прогулке с друзьями, праздничном мероприятии. Они подходят абсолютно всем женщинам, вне зависимости от возраста и типа фигуры.
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