Блузки с коротким рукавом 2018

Блузка – универсальная одежда, которая превосходно подходит и для праздничного мероприятия, и для повседневного использования. Этот атрибут гардероба весьма разнообразен и оригинален. В 2018 году дизайнеры предлагают огромный ассортимент блузок с коротким рукавом. Это новый тренд, о котором должна знать абсолютно каждая модница, которая решила купить блузку в Украине.

Ткани

Чтобы следовать тренду 2018 года, следует выбирать блузки женские с коротким рукавом из следующих тканей:

Шифон.

Хлопок.

Шелк.

Атлас.

Кружево.

Кожа.

Джинсовая ткань.

Данные материалы выбраны специалистами не случайно. Прежде всего, они легкие, приятные на ощупь, пропускают воздух, так что в них женщине не будет жарко, что особенно важно для весеннего и летнего времени года. Кроме того, данные ткани выглядят элегантно, стильно. В блузках из таких материалов женщина будет чувствовать себя комфортно и уверенно.

Украшения

Дизайнеры рекомендуют экспериментировать с образом, выбирать блузки, у которых имеются следующие элементы:

Рюши.

Воланы.

Оборки.

Драпировка.

Бантики.

Благодаря таким элементам образ получится более женственным, романтичным, воздушным. Украшения могут располагаться на рукавах, в районе пуговиц, у воротника.

Цветовая палитра

Эксперты моды не ограничивают модниц в выборе цветов и оттенков. Предлагается широкий выбор, к наиболее предпочтительным оттенкам относятся:

Персиковый.

Розовый.

Голубой.

Черный.

Бежевый.

Красный.

Желтый.

Коралловый.

Данные цвета прекрасно подходят представительницам женского пола. Они выглядят более женственными, элегантными. В блузках таких цветов женщины будут получать комплименты от окружающих.

Необычные рукава

Дерзким, смелым девушкам следует обратить внимание на модели с необычными рукавами. Они могут иметь шнуровку, воланы, либо имеют строение рукавов-колокольчиков. Такие модели очень необычные, эффектные, подходят для праздничных выходов, добавляют нотки женственности и романтичности.

Сочетать блузки такого типа можно с брюками, юбками, джинсами. Это позволяет экспериментировать, создавать самые яркие образы.

Блузки с короткими рукавами прекрасно подходят для весеннего и летнего времени. Они элегантные, удобные, универсальные. В таких блузках женщины могут смело появляться на работе, учебе, прогулке с друзьями, праздничном мероприятии. Они подходят абсолютно всем женщинам, вне зависимости от возраста и типа фигуры.