Китайские ткани на российском рынке

Швее на радость: производители тканей и фурнитуры в Китае

Поставки текстильной продукции из восточных стран непрерывно растут, поскольку очевидная дешевизна материалов дополняется отличным качеством во всех сегментах от бюджетного до элитного. Покупать в Китае выгодно ещё и потому, что всегда есть выбор оригинальных тканей, которые просто невозможно найти на рынке. А ещё все новинки в отрасли испытываются на китайском рынке, по большей части здесь и возникая, благодаря усилиям тысяч инженеров и маркетологов.

Доставка и растаможка тканей из Китая не настолько сложный процесс, чтобы сходу отказываться от действительно выгодного и быстро окупаемого импорта. Конечно, необходимо убедиться в собственных намерениях, заручиться поддержкой профильных специалистов и подробно проконсультироваться с реальными исполнителями. Доставка тканей покажется приятным времяпрепровождением, если грамотно подойти к решению задачи – импортировать текстиль из поднебесной.

Восточный рынок без торга не был бы таковым – отдаться воле случая или довериться профессиональному эскорту решает каждый лично.

Фактически, целые районы и провинции в Китае занимаются производством комбинированных тканных материалов, синтетики и натуральных тканей, а также инструментов для швейного производства, фурнитурой, аксессуаров и расходных материалов. Все смежные области представлены группами предприятий, находящихся в шаговой доступности, и в одной торговой точке можно разжиться всем необходимым, но лучше всё-таки потратить немного времени и прицениться.

Производимые ткани можно разделить по привычной схеме – стоимость товара и свойства материала. Бюджетные ткани, а также принципиально недорогие материалы, такие как синтетика, хлопчатобумажные ткани, полиэстер и другие, можно покупать даже мелким оптом – здесь они действительно дёшевы. Ткани среднего и премиального сегмента – шелка, лён, сатин и прочее – выгодно доставлять именно оптом, средним или крупным, в зависимости от умения договариваться. В розницу имеет смысл доставлять сборные грузы из множества групп товаров, к примеру, несколько видов тканей, аксессуары, расходники и фурнитура.

Доставка тканей: как оформлять импорт и растамаживать ткани из Китая

В отличие от китайских торговцев работники таможенной службы не настроены вести переговоры и торговаться – люди, работающие на режимном объекте, действуют строго в рамках закона. Растаможить груз из Китая можно быстро и выгодно, и эти параметры не находятся в какой бы то ни было зависимости. Единственно неизменный факт – за консолидацию груза, то есть, хранение на нейтральной территории, придётся платить по тарифам.

Пользоваться услугами карго посредников выгодно, поскольку предприятия работают комплексно, а также пользуются налаженными схемами доставки.

Проще, чем растаможить ткань только не заниматься импортом вообще. На текстиль и прочее сырьё не действуют строгие меры пресечения массового ввоза, да и сами по себе такни не представляют особого интереса для экономики страны – даже дорогостоящие материалы ввозятся в страну беспрепятственно. Достаточно только грамотно подготовить разрешительные документы и построить маршрут, чтобы сами расходы на трансфер не отъели добрую часть положительной закупочной маржи.