Видовые особенности

Карликовые хомяки – одни из милейших созданий, что становятся домашними питомцами. Пушистый зверек обычно заряжает позитивом всех членов семьи, радует их своими забавными выходками. Так, хомяк Кэмпбелла – один из самых распространенных видов отряда Хомяковых, не требующих много времени на уход. Приобретая малыша стоит убедиться в том, что он действительно принадлежит к указанному виду, осмотрев его на наличие характерных особенностей.

Хомяк Кэмпбелла, как и прочие виды отряда Хомяковых, имеет отличительные черты внешнего вида. К ним относятся:

максимальная длина туловища – до 10 см;

максимальный вес – до 50 г;

округлое тельце;

торчащий шерстяной покров;

округлые глаза, цвет которых может быть, как черным, так и красным;

небольшие уши, круглая форма головы;

небольших размеров хвост, максимальная длина которого достигает 1,4 см;

меньшее количество пальцев на передних лапах;

наличие шерсти на нижней части лапок.

Окрас шерсти позволяет выделить несколько видов среди указанного:

хомяк оттенка агути в области живота носит шерсть оттенка слоновой кости, которая у корней затемнена. Цветовая гамма – песочно-серая с темной полосой, проходящей вдоль туловища;

хомяк оттенка селф имеет характерный песочный оттенок. Присутствует несколько беловатых пятнышек на подбородочной, грудной, брюшной части.

Особенности характера

Задаваясь вопросом, можно ли держать в одной клетке нескольких хомячков Кэмпбелла, стоит учитывать, что это довольно агрессивные зверьки по отношению к соседям. Они не впадают в спячку, плохо поддаются дрессировке, основной пик жизнедеятельности приходится на ночное время. Несмотря на то, что их зрение слабовато и они видят лишь приблизительные очертания предметов, хомки обладают развитым слухом и обонянием.

Особенности содержания

Ухаживать за представленными особями отряда Хомяковых несложно. Однако, по неизвестным причинам они не слишком востребованы на территории Российской Федерации. Зато в США и странах Европы существует не один питомник, занимающийся их разведением. Считается, что если малыши существуют вместе с рождения, они могут жить в одной большой клетке, однако, подсаживать взрослых особей друг к другу можно только в период размножения. В противном случае не исключены драки и даже смерть одного из питомцев.

Несмотря на небольшие размеры хомки, важно, чтобы его дом был просторным, оснащался аксессуарами, необходимыми для организации жизнедеятельности и досуга. Малыш не должен скучать, иначе он заболеет. Ну а, отсутствие физических тренировок приводит к появлению лишнего веса у хомячка, что значительно сократит его и так недлинный жизненный путь. При выборе клетки для хомяка и аксессуаров стоит учитывать некоторые нюансы его телосложения.

Как выбрать и обустроить клетку?

Оптимальные размеры клетки для малыша указанного вида – 40*60 см. Лучше, чтобы прутья в ней располагались горизонтально, тогда хомка сможет по ним карабкаться. Решившись приобрести аквариум в качестве жилища для питомца можно отталкиваться от указанных размеров. Выбирая наполнитель для клетки, стоит отдавать предпочтение специальному составу, продающемуся в зоомагазинах, а также древесным опилкам. Расстояние между прутьями жилища не должно превышать 0,5 см.

В жилище особи могут быть установлены всевозможные аксессуары, основными из них являются:

кормушка;

поилка;

домик;

беговое колесо;

ванночка с песком (для купания).

Выбирая домик, не стоит отдавать предпочтение деревянным изделиям. Важно, чтобы в клетке находился мел, предназначенный для стачивания зубов хомки. Стоит помнить о том, что кормушка и поилка должны убираться ежедневно, вода не может быть прогорклой или грязной – животное не станет такую пить. Мыть зверька крайне нежелательно, потому ему и нужна ванночка с песком, где он будет «купаться».

Особенности организации рациона питания

Важным аспектом сохранения здоровья питомца и увеличения продолжительности его жизни является правильно подобранное питание. Рацион зверька тщательно подбирается, чтобы восполнить необходимое количество витаминных веществ в его организме. Чаще всего он включает такие продукты, как:

зерновой корм – специальные смеси, обогащенные витаминами и минералами, предлагаемые в зоомагазинах;

свежий корм ;

засушенные веточки кустарников и деревьев.

В списке запрещенных продуктов находятся:

соленья;

острые, жареные блюда;

сладости;

копчености;

фрукты семейства Цитрусовые, киви;

орехи кедра, арахис, миндаль;

фруктовые семена, косточки;

луково-чесночные приправы.

Особенности размножения

Основной период размножения – с сентября по март. За несколько месяцев хомочка может разродиться до пяти раз. Лучше всего сводить особей, по возрасту не достигших года. После того, как процесс спаривания завершен, их расселяют по отдельным жилищам, иначе самка может нанести серьезное увечье самцу.

Беременность самочки длится от двух до трех недель. Уже на пятый день после рождения малыши покрываются подшерстком, а на десятый открывают глаза. Их отселяют от матери, как только они начинают пережевывать пищу.

Болезни, свойственные виду

Чаще всего хомки страдают такими заболеваниями, как:

поликистоз;

экзема;

сахарный диабет;

глаукома;

острый серозный менингит Армстронга (передается человеку);

опухолеобразные новообразования;

выпадение шерсти;

диспепсические расстройства;

конъюктивит;

«мокрый хвост».

Увидев ухудшения во внешнем виде питомца, заметив неадекватное поведение необходимо сразу же отвезти малыша на осмотр. В противном случае можно лишиться любимца. Только правильный уход и ответственный подход к организации жизнедеятельности зверька позволит продлить ему жизнь.