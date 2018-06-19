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Услуги печати современных типографий

Когда возникает необходимость печати книг, в первую очередь встает вопрос стоимости. На стоимость печати влияют многочисленные показатели. Многое зависит от количества страниц, переплета, выбранной бумаги, формата, а так же от количества заказываемых экземпляров.

Дешевле всего обходится печать так называемых карманных книжек в мягком переплете. Такие книги стоят дешево и чаше всего покупаются, но при этом они быстро растрепываются. Именно поэтому серьезные издания не когда не выпускаются с мягким переплетом. Для них выбирают твердую обложку. Печать книг в твердом переплете стоит дороже, но при этом книга служит дольше. Очень многие серьезные полиграфические компании, имеющие свой собственный сайт, предлагают потенциальным клиентам приблизительные расценки на печать подобных книг и даже специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие практически точно посчитать стоимость заказа. Стоит сказать, что твердые переплеты так же бывают разными. Они отличаются наличием или отсутствием изображений, и материалами, из которого сделана обложка. Такими материалами могут быть кожзаменитель, плотный картон, ткань и пр.

Современные типографические компании (например, представленная на сайте https://pechat-knig.su/) предлагают массу услуг, в число которых входит печать буклетов в Москве. Буклеты могут печататься разных размеров, с разным количеством страниц и на бумаге разного качества. Буклеты являются отличным способом рекламы товаров и услуг. Для того чтобы донести до получателя буклета нужную информацию и мотивировать его к приобретению какой-либо товар или воспользоваться какой-либо услугой, необходимо выпускать рекламные буклеты с тщательно продуманным дизайном. Дизайн может продумать сама компания, нуждающаяся в рекламе, или же она может доверить эту работу профессионалом, которые работают в каждой типографии.

Типографические компании, идущие в ногу со временем, помимо стандартных предложений печати листовок, книг, буклетов и прочей подобной печатной продукции, занимаются еще и такой востребованной услугой как изготовление сувенирной продукции с логотипом или разными изображениями, предоставленными заказчиком. Такие продукты часто заказываются на небольшие праздники для друзей, коллег. Компании заказывают ручки, чашки и прочие продукты со своим логотипом для проведия рекламных компаний.

19 июнь 2018 /
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