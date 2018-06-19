Пластинчатые теплообменники являются одним из наиболее эффективных передачи тепла. Конструктивные особенности данных агрегатов обеспечивают 100-процентную производительность, при низких затратах жизненного цикла.

Пластинчатые теплообменники от датского производителя Danfoss различного размера доступны для потенциальных покупателей и предлагаются лучшие решения для различных требований строительных технологий. Теплообменники Danfoss являются стандартными и нестандартными.

Первые модели изготовлены с точным количеством пластин, и к ним относятся следующие типы:

паяные (одно- и двухсторонние);

разборные (односторонние).

Нестандартные модели выполнены ступенчато, по две пластины.

К ним относятся следующие типы:

разборные (односторонние и двухсторонние);

разборные (однопроходная) очень большая серия;

паяные (односторонняя и двусторонняя).

Пластинчатые теплообменники Danfoss в последние годы пользуются немалым спросом. Разумеется, это связано с тем, что они обладают следующими преимуществами, которые включают следующие:

Экономичность. Агрегат занимает мало места, по сравнению с кожухотрубным оборудованием (размер и вес их менее четырех раз!). Впечатляющая область теплопередачи и производительность не составляет конкуренции ничему.

Самоочищение. Турбулентный поток в контурах теплообменника создает самоочищающуюся грязь, что существенно уменьшает расходы на техническое обслуживание.

Виоизменение. Если после обустройства пластинчатого теплообменника от данного производителя, вы решите, что его эффективности недостаточно, то такую проблему вовсе не сложно решить, добавив дополнительные пластины, без полной замены структуры.

Безопасность. Ввиду высокой скорости охлаждающей жидкости, устройство не имеет условий для размножения микроорганизмов и бактерий, что имеет большое значение, при использовании горячей воды.

Теплообменники Danfoss определенно заслуживают особого внимания, при выборе этих элементов обогрева. Постарайтесь покупать их у проверенных поставщиков, предоставляющих гарантию.