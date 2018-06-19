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Теплообменники Danfoss

Пластинчатые теплообменники являются одним из наиболее эффективных передачи тепла. Конструктивные особенности данных агрегатов обеспечивают 100-процентную производительность, при низких затратах жизненного цикла.

Пластинчатые теплообменники от датского производителя Danfoss различного размера доступны для потенциальных покупателей и предлагаются лучшие решения для различных требований строительных технологий. Теплообменники Danfoss являются стандартными и нестандартными.

Первые модели изготовлены с точным количеством пластин, и к ним относятся следующие типы:

  • паяные (одно- и двухсторонние);
  • разборные (односторонние).

Нестандартные модели выполнены ступенчато, по две пластины.

К ним относятся следующие типы:

  • разборные (односторонние и двухсторонние);
  • разборные (однопроходная) очень большая серия;
  • паяные (односторонняя и двусторонняя).

Пластинчатые теплообменники Danfoss в последние годы пользуются немалым спросом. Разумеется, это связано с тем, что они обладают следующими преимуществами, которые включают следующие:

  • Экономичность. Агрегат занимает мало места, по сравнению с кожухотрубным оборудованием (размер и вес их менее четырех раз!). Впечатляющая область теплопередачи и производительность не составляет конкуренции ничему.
  • Самоочищение. Турбулентный поток в контурах теплообменника создает самоочищающуюся грязь, что существенно уменьшает расходы на техническое обслуживание.
  • Виоизменение. Если после обустройства пластинчатого теплообменника от данного производителя, вы решите, что его эффективности недостаточно, то такую проблему вовсе не сложно решить, добавив дополнительные пластины, без полной замены структуры.
  • Безопасность. Ввиду высокой скорости охлаждающей жидкости, устройство не имеет условий для размножения микроорганизмов и бактерий, что имеет большое значение, при использовании горячей воды.

Теплообменники Danfoss определенно заслуживают особого внимания, при выборе этих элементов обогрева. Постарайтесь покупать их у проверенных поставщиков, предоставляющих гарантию.

19 июнь 2018 /
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