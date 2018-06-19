Теплообменники Danfoss
Пластинчатые теплообменники являются одним из наиболее эффективных передачи тепла. Конструктивные особенности данных агрегатов обеспечивают 100-процентную производительность, при низких затратах жизненного цикла.
Пластинчатые теплообменники от датского производителя Danfoss различного размера доступны для потенциальных покупателей и предлагаются лучшие решения для различных требований строительных технологий. Теплообменники Danfoss являются стандартными и нестандартными.
Первые модели изготовлены с точным количеством пластин, и к ним относятся следующие типы:
- паяные (одно- и двухсторонние);
- разборные (односторонние).
Нестандартные модели выполнены ступенчато, по две пластины.
К ним относятся следующие типы:
- разборные (односторонние и двухсторонние);
- разборные (однопроходная) очень большая серия;
- паяные (односторонняя и двусторонняя).
Пластинчатые теплообменники Danfoss в последние годы пользуются немалым спросом. Разумеется, это связано с тем, что они обладают следующими преимуществами, которые включают следующие:
- Экономичность. Агрегат занимает мало места, по сравнению с кожухотрубным оборудованием (размер и вес их менее четырех раз!). Впечатляющая область теплопередачи и производительность не составляет конкуренции ничему.
- Самоочищение. Турбулентный поток в контурах теплообменника создает самоочищающуюся грязь, что существенно уменьшает расходы на техническое обслуживание.
- Виоизменение. Если после обустройства пластинчатого теплообменника от данного производителя, вы решите, что его эффективности недостаточно, то такую проблему вовсе не сложно решить, добавив дополнительные пластины, без полной замены структуры.
- Безопасность. Ввиду высокой скорости охлаждающей жидкости, устройство не имеет условий для размножения микроорганизмов и бактерий, что имеет большое значение, при использовании горячей воды.
Теплообменники Danfoss определенно заслуживают особого внимания, при выборе этих элементов обогрева. Постарайтесь покупать их у проверенных поставщиков, предоставляющих гарантию.
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