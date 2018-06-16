Доставка текстиля из Китая

Лучшие в Китае: известные поставщики текстиля и где их искать

Текстильная промышленность хоть и развита в России, но недостаточно, чтобы отказываться от импортных тканей. Некоторые виды текстиля либо слишком дороги в закупке даже оптом, либо вообще не производятся на отечественных фабриках. Альтернативные каналы поставки – Европа, Индия, Китай. И последний в этом списке даст фору всем остальным – китайские ткани доставляются в Россию значительно чаще остальных, и тому есть масса обоснованных причин.

Перевозки из Шанхая во Владивосток и Санкт-Петербург – что может быть понятнее и проще, особенно для тех, кто занимается логистикой профессионально. Принципиальное отличие китайских поставщиков от европейских – готовность идти на уступки даже при изначально выгодном предложении. Но скидка никогда не бывает слишком большой, а конкуренция на рынке китайского текстиля настолько велика, что торговаться приходится только действительно в угоду качества.

Поставщики тканей делятся на тех, кто распространяет продукцию собственного производства, и на перепродающих зарубежные такни. Среди множества торговцев есть и те, кто работает в местных отделениях, располагая возможностями доставлять товар из другой страны либо через Китай, либо напрямую. Достаточное количество местных производителей позволяет не переплачивать ретейлерам, да и работать напрямую с фабриками проще. Компании группируются в артели, и часто под именем одного поставщика работает несколько частных цехов.

Зонирование производства – особенность китайской промышленности, и это действительно работает на пользу всем участникам экономической деятельности. Можно выделить несколько крупнейших производственных зон в Китае, такие как Шанхай, Ханчжоу или Чжецзян, но всерьез называть имена корпораций сложно, ведь производителя делятся не только по виду материала, но и по ценовой категории. Выбирая поставщика важнее договориться в цене, а о качестве китайских тканей уже давно можно не беспокоиться – вы всегда получите именно то, на что рассчитывали.

Оформить нельзя запретить: расставляем запятые в таможенных документах

Перевозки из России в Китай становятся актуальнее с каждым днём, а торговые отношения двух стран налаживаются и того быстрее. Отменяются колоссальные акцизы, открываются новые таможенные пункты, упрощаются схемы оформления и растаможки, но в общем тенденция взаимодействия двух стран остаётся неизменной. Поблажки в одной сфере регулируются ужесточением мер в другой – связано это с ситуацией в мировой экономике и с локальными изменениями законодательства в России.

Вот уже много лет доставка текстиля никак не подаётся давлению системы, а перевозить ткани всё так же выгодно, особенно, если вы работаете с оптовыми объёмами. Даже самый заядлый поставщик, готовый променять что угодно на лучшие турецкие ткани, не откажется заглянуть на выставку текстиля в Китае. Таких мероприятий множество, перечислять их все нет возможности, да и смысла. Демонстрация новых образцов, паттернов и материалов – и если вопрос вывоза товаров из Китая вполне решаем, то на пути текстиля из России в Поднебесную встаёт преграда в виде рентабельности трансфера.

Доставка в обоих направлениях подкрепляется заранее заключённым договором – две стороны готовы платить за материал и доставку, выгодно приобретая от сделки. Оформление груза при этом лучше доверять специалистам, которые подготовят товар соответствующим образом – будь то участие в ярмарке или отправка сырья для производства одежды.