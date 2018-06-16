Повышаем уровень тестостерона
Показатель тестостерона влияет на скульптуру тела мужчины, на его физические способности. У нас на сайте вы можете ознакомиться с симптоматикой и лечением недостатка гормона.
Причины снижения гормона
Если вы занимаетесь самолечением, советуем почитать отзывы о нашем препарате. Для этого можно перейти в раздел Инфорте отзывы и ознакомиться с представленной информацией. Существует целый ряд причин, приводящий к его недостатку в организме. Далее будут представлены способы его повышения, а сейчас перечислим основные из них:
- Возраст. После 40-45 происходит естественный спад выработки гормона;
- Лишний вес. При избыточном весе происходит выделение эстрогена (женский гормон), который способствует снижению тестостерона;
- Недостаток или переизбыток физической активности;
- Нехватка витаминов;
- Нарушение функционирования разделов мозга и/или яичек.
Рассмотрим симптоматику недостатка тестостерона:
- Практически полное отсутствие волосяного покрова;
- Опять же появление лишнего веса;
- Активный рост груди;
- Изменение настроения в худшую сторону.
Также происходит сбой во всем организме, начинают болеть суставы, нарушается система мочеиспускания, вегетососудистая и нервная системы.
Стоит ли повышать уровень гормона?
Конечно, стоит! Требуется немедленно обратиться к специалисту и сдать анализ на биохимический состав крови. Бездействие может привести к нежелательным заболеваниям и серьезным проблемам со здоровьем.
Повышение гормона естественным путем
Повышение уровня гормона без препаратов возможно. Вам потребуется соблюдать основные правила:
- Полноценный сон. Именно во время сна идет активная выработка тестостерона;
- Правильный рацион. От этого зависит поступление полезных веществ, необходимых для выработки гормона;
- Вес. Очень важно, чтобы у вас не было переизбытка веса, так как излишняя жировая ткань способствует активной выработке эстрогена;
- Физическая нагрузка. Выработке тестостерона содействует активный образ жизни.
5 действенных советов
- Избегайте стрессовых ситуаций, так как стресс блокирует выработку вашего гормона.
- Ведите активную половую жизнь. Секс не только удовольствие, но и физическая нагрузка для вашего организма. Регулярные половые акты повышают либидо, что в свою очередь приводит к активной выработке гормона.
- Для преобразования эстрогена в тестостерон организму необходимо больше цинка. Следите, чтобы с вашим рационом поступало достаточное его количество.
- Перегрев мошонки и яиц. Это может случиться в результате ношения некачественного, синтетического нижнего белья.
- Курение, алкоголь и наркотики в целом плохо влияют на организм, так же это сказывается и на выработке тестостерона.
Если вы обратились к врачу вовремя, то, скорее всего вы обойдетесь без лечения препаратами, лишь улучшив свой рацион и физическую активность. Если же ситуация запущена, то совместно к препаратам назначается диета и определенный образ жизни с активными физическими нагрузками.
5 причин, по которым мужчинам лучше не злоупотреблять пивом
Почему частые занятия сексом побуждают еще большее желание?
Влияние половых гормонов на жизнь человека
Чувство юмора у мужчин связано с половым гормоном
Почему у некоторых людей повышенная волосатость?
Пиво требует меры
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ