Повышаем уровень тестостерона

Показатель тестостерона влияет на скульптуру тела мужчины, на его физические способности. У нас на сайте вы можете ознакомиться с симптоматикой и лечением недостатка гормона.

Причины снижения гормона

Если вы занимаетесь самолечением, советуем почитать отзывы о нашем препарате. Для этого можно перейти в раздел Инфорте отзывы и ознакомиться с представленной информацией. Существует целый ряд причин, приводящий к его недостатку в организме. Далее будут представлены способы его повышения, а сейчас перечислим основные из них:

Возраст. После 40-45 происходит естественный спад выработки гормона;

Лишний вес. При избыточном весе происходит выделение эстрогена (женский гормон), который способствует снижению тестостерона;

Недостаток или переизбыток физической активности;

Нехватка витаминов;

Нарушение функционирования разделов мозга и/или яичек.

Рассмотрим симптоматику недостатка тестостерона:

Практически полное отсутствие волосяного покрова;

Опять же появление лишнего веса;

Активный рост груди;

Изменение настроения в худшую сторону.

Также происходит сбой во всем организме, начинают болеть суставы, нарушается система мочеиспускания, вегетососудистая и нервная системы.

Стоит ли повышать уровень гормона?

Конечно, стоит! Требуется немедленно обратиться к специалисту и сдать анализ на биохимический состав крови. Бездействие может привести к нежелательным заболеваниям и серьезным проблемам со здоровьем.

Повышение гормона естественным путем

Повышение уровня гормона без препаратов возможно. Вам потребуется соблюдать основные правила:

Полноценный сон. Именно во время сна идет активная выработка тестостерона;

Правильный рацион. От этого зависит поступление полезных веществ, необходимых для выработки гормона;

Вес. Очень важно, чтобы у вас не было переизбытка веса, так как излишняя жировая ткань способствует активной выработке эстрогена;

Физическая нагрузка. Выработке тестостерона содействует активный образ жизни.

5 действенных советов

Избегайте стрессовых ситуаций, так как стресс блокирует выработку вашего гормона. Ведите активную половую жизнь. Секс не только удовольствие, но и физическая нагрузка для вашего организма. Регулярные половые акты повышают либидо, что в свою очередь приводит к активной выработке гормона. Для преобразования эстрогена в тестостерон организму необходимо больше цинка. Следите, чтобы с вашим рационом поступало достаточное его количество. Перегрев мошонки и яиц. Это может случиться в результате ношения некачественного, синтетического нижнего белья. Курение, алкоголь и наркотики в целом плохо влияют на организм, так же это сказывается и на выработке тестостерона.

Если вы обратились к врачу вовремя, то, скорее всего вы обойдетесь без лечения препаратами, лишь улучшив свой рацион и физическую активность. Если же ситуация запущена, то совместно к препаратам назначается диета и определенный образ жизни с активными физическими нагрузками.