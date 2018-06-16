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Повышаем уровень тестостерона

Показатель тестостерона влияет на скульптуру тела мужчины, на его физические способности. У нас на сайте вы можете ознакомиться с симптоматикой и лечением недостатка гормона.

Причины снижения гормона

Если вы занимаетесь самолечением, советуем почитать отзывы о нашем препарате. Для этого можно перейти в раздел Инфорте отзывы и ознакомиться с представленной информацией. Существует целый ряд причин, приводящий к его недостатку в организме. Далее будут представлены способы его повышения, а сейчас перечислим основные из них:

  • Возраст. После 40-45 происходит естественный спад выработки гормона;
  • Лишний вес. При избыточном весе происходит выделение эстрогена (женский гормон), который способствует снижению тестостерона;
  • Недостаток или переизбыток физической активности;
  • Нехватка витаминов;
  • Нарушение функционирования разделов мозга и/или яичек.

Рассмотрим симптоматику недостатка тестостерона:

  • Практически полное отсутствие волосяного покрова;
  • Опять же появление лишнего веса;
  • Активный рост груди;
  • Изменение настроения в худшую сторону.

Также происходит сбой во всем организме, начинают болеть суставы, нарушается система мочеиспускания, вегетососудистая и нервная системы.

Стоит ли повышать уровень гормона?

Конечно, стоит! Требуется немедленно обратиться к специалисту и сдать анализ на биохимический состав крови. Бездействие может привести к нежелательным заболеваниям и серьезным проблемам со здоровьем.

Повышение гормона естественным путем

Повышение уровня гормона без препаратов возможно. Вам потребуется соблюдать основные правила:

  • Полноценный сон. Именно во время сна идет активная выработка тестостерона;
  • Правильный рацион. От этого зависит поступление полезных веществ, необходимых для выработки гормона;
  • Вес. Очень важно, чтобы у вас не было переизбытка веса, так как излишняя жировая ткань способствует активной выработке эстрогена;
  • Физическая нагрузка. Выработке тестостерона содействует активный образ жизни.

5 действенных советов

  1. Избегайте стрессовых ситуаций, так как стресс блокирует выработку вашего гормона.
  2. Ведите активную половую жизнь. Секс не только удовольствие, но и физическая нагрузка для вашего организма. Регулярные половые акты повышают либидо, что в свою очередь приводит к активной выработке гормона.
  3. Для преобразования эстрогена в тестостерон организму необходимо больше цинка. Следите, чтобы с вашим рационом поступало достаточное его количество.
  4. Перегрев мошонки и яиц. Это может случиться в результате ношения некачественного, синтетического нижнего белья.
  5. Курение, алкоголь и наркотики в целом плохо влияют на организм, так же это сказывается и на выработке тестостерона.

Если вы обратились к врачу вовремя, то, скорее всего вы обойдетесь без лечения препаратами, лишь улучшив свой рацион и физическую активность. Если же ситуация запущена, то совместно к препаратам назначается диета и определенный образ жизни с активными физическими нагрузками.

16 июнь 2018 /
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