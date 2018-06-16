Красота и здоровье

Почти одна треть солнцезащитных кремов, проверенных потребителями, была далека от обещанной защиты SPF(от. «Sun Protection Factor» — солнцезащитный фактор) , согласно ежегодному солнцезащитному отчету организации.

Также возникли сомнения по поводу "натуральных” солнцезащитных кремов и требований защиты широкого спектра от UVB от лучей UVA.

Пятнадцать из 34 проверенных солнцезащитных кремов попортили себе репутацию.

«Мы проверили большое количество кремов в этом году», говорит Триша Кальво, заместитель редактора здоровья и еды в Потребительских отчетах. В прошлом году, 7 из 20 проверенных солнцезащитных кремов рекомендовались.

Тестирование обширно и включает помощь волонтеров. Процесс тестирования: впитывается вода после применения солнцезащитного крема, затем направляется к ультрафиолетовым лучам, чтобы видеть, краснеет ли кожа. Промышленная группа, которая включает солнцезащитных производителей, возразила против некоторых результтов Потребительских отчетов и процесса тестирования.

Единственный крем, который заработал полный 100%-й счет, является La Roche-Posay Anthelios 60, стоимостью $7.20 за 28 грамм, он же является самым дорогим.

Несколько фактов об отчете:

Большинство кремов не соответствует заявленному SPF на этикетке. Натуральные солнцезащитные крема могут не работать. В результате эксперимента выяснилось, что большинство из естественных кремов совершенно не защищают от солнечных лучей. Только два из пяти натуральных кремов соответствовали требованиям SPF. Если всё же вы хотите использовать натуральный крем, то советуем California Baby Super Sensitive (могут использовать как дети, так и взрослые). Защита от солнца не должна быть дорогой. Есть продукт, который отлично защищает от загара и стоит 36$ за флакон, но есть более дешевые варианта не с не менее хорошим результатом. Не терпите вонючий или липкий крем(спрей) от загара. Есть хорошие варианты.

Используя продукт, который соответствует требования SPF