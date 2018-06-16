Как правильно расставить мебель в однокомнатной квартире

Как разместить мебель в однокомнатной квартире, чтобы она не теряла функциональности, и при этом, выглядела презентабельно? Это - наиболее актуальный вопрос для каждого владельца однушки, ведь каждый из них сталкивался с таким проблемами. Ведь все мы любим время от времени видоизменять интерьер, переставлять мебель.

Однокомнатная квартира всегда проблематична в этом отношении. Теснота не позволяет полноценно наслаждаться пространством. Можно сказать, что его вообще не существует.

Поэтому с обустройством тоже бывают сложности - разумеется, в современной продаже представлен обширный ассортимент атрибутов гарнитура, и все они выглядят красивыми и гармоничными, но они не могут поместиться в «однушку»: они просто не вписываются в габариты, или атрибутов настолько много, что их сложно распределить.

Для начала постарайтесь сделать подробный план комнаты для точных измерений и данных на листе бумаги или в соответствующей компьютерной программе, для создания проекта. Если у вас есть макет, то вам гораздо проще будет спланировать, как расставить мебель в вашей "однушке". «Примерить» атрибуты мебели в определенных участках жилплощади - более удобно, при использовании компьютерной программы, но и ручное размещение иногда бывает легче, и оно экономит вам массу усилий и нервов.

Рекомендации от ведущих дизайнеров помогут вам удачно расставить мебель в однокомнатной квартире. Они рекомендуют разделять жилое пространство на несколько зон и определить центр каждой - здесь и нужно будет размещать наиболее важные предметы мебели и уже концентрироваться вокруг них.

Чем больше атрибутов гарнитура, тем ближе они должны быть установлены, чтобы освободить место для комфортного передвижения в доме.

Минимализм - стиль, который обычно подходит для однушек. Однако, далеко не каждый может использовать мало мебели - это даже невозможно представить для семьи с маленькими детьми. Но молодожены или тем более, одинокий человек, у которого бывают отношения, предпочитают воспользоваться возможностью, чтобы сэкономить столько места в небольшой квартире.

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