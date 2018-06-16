Изготовление медалей

Современные юбилейные или другие медали, могут быть представлены в разнообразных конфигурациях - круглых, овальных, четырехугольные и с большим количеством углов. Эти наградные знаки также изготовлены из различных материалов - металлов (включая драгоценные), акрила, дерева, пластика и прочих. Изображения на медалях могут быть выпуклыми, вдавленными или плоскими, гравированными, ультрафиолетовыми или сублимированными.

В зависимости от функции изготовления этих наградных изделий используются методы штамповки или литья. Поскольку все медали сделаны на заказ, вы можете выбрать наиболее приглянувшийся вариант. Современное оборудование и квалификация специалистов позволяют вам реализовать свои идеи. Стоимость заказа непосредственно зависит от выбранных вами параметров.

Например, на сайте https://flagman-kiev.com.ua/medal/ вам предоставляется такая возможность в Киеве. У компании «Флагман» вы можете заказать изготовление следующих типов наград

Медали с символикой - они предназначаются, в основном, для спортивных соревнований и церемоний.

Наборы медалей в единой стилистике.

Наградные знаки для учебных заведений - детских садов, школ, университетов - для выделившихся учащихся.

Награды компании для работников, за выдающиеся заслуги.

Медали именинникам, юбилярам, молодоженам.

Эксклюзивные, сувенирные, подарочные, фирменные товары.

При заказе малой партии наградных знаков, помните, что независимо от объема заказанных медалей, следует создать штамп или форму, которая стоит определенной суммы.

Если же у вас нет модели медали, то дизайнеры-специалисты этой компании в Киеве создадут для вас аналогичный макет. Отправьте описание своих будущих наград, изображения, которое вы планируете для медалей, отправьте все, что у вас есть, и опытные дизайнеры выберут то, что наиболее подходит, при создании вашей модели медали.

Изготовление данных изделий не занимает много времени - вам не придется долго ждать - в среднем, недели три.

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