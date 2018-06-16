Изготовление медалей
Современные юбилейные или другие медали, могут быть представлены в разнообразных конфигурациях - круглых, овальных, четырехугольные и с большим количеством углов. Эти наградные знаки также изготовлены из различных материалов - металлов (включая драгоценные), акрила, дерева, пластика и прочих. Изображения на медалях могут быть выпуклыми, вдавленными или плоскими, гравированными, ультрафиолетовыми или сублимированными.
В зависимости от функции изготовления этих наградных изделий используются методы штамповки или литья. Поскольку все медали сделаны на заказ, вы можете выбрать наиболее приглянувшийся вариант. Современное оборудование и квалификация специалистов позволяют вам реализовать свои идеи. Стоимость заказа непосредственно зависит от выбранных вами параметров.
Например, на сайте https://flagman-kiev.com.ua/medal/ вам предоставляется такая возможность в Киеве. У компании «Флагман» вы можете заказать изготовление следующих типов наград
- Медали с символикой - они предназначаются, в основном, для спортивных соревнований и церемоний.
- Наборы медалей в единой стилистике.
- Наградные знаки для учебных заведений - детских садов, школ, университетов - для выделившихся учащихся.
- Награды компании для работников, за выдающиеся заслуги.
- Медали именинникам, юбилярам, молодоженам.
- Эксклюзивные, сувенирные, подарочные, фирменные товары.
При заказе малой партии наградных знаков, помните, что независимо от объема заказанных медалей, следует создать штамп или форму, которая стоит определенной суммы.
Если же у вас нет модели медали, то дизайнеры-специалисты этой компании в Киеве создадут для вас аналогичный макет. Отправьте описание своих будущих наград, изображения, которое вы планируете для медалей, отправьте все, что у вас есть, и опытные дизайнеры выберут то, что наиболее подходит, при создании вашей модели медали.
Изготовление данных изделий не занимает много времени - вам не придется долго ждать - в среднем, недели три.
Чтобы заказать создание медалей, позвоните менеджерам компании, или закажите через указанный веб-сайт.
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