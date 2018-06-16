Мебель для кухни под заказ

Покупка кухонной мебели в соответствующих магазинах рекомендуется только в том случае, если вы уверены, что в вашей кухни нет дефектов. Иначе - у вас будут серьезные проблемы с расстановкой мебели. Поскольку необжитое кухонное пространство - большая редкость, желательно заказать деревянную кухонную мебель по индивидуальным проектам, с учётом всех ее особенностей. Например, в Украине можно сделать это на сайте woodend.com.ua

Самым распространенным сырьем для мебели в течение нескольких столетий являлся деревянный массив. Древесина также является предпочтительным сырьем во многих новых зданиях. Изучены свойства почти всех видов деревьев, которые существуют на планете, специалисты нашли лучшие способы работы с этим природным материалом и смогли сделать мебель из цельного массива в разных формах и направлениях.

Однако, стоит напомнить, что забота о деревянной мебели затруднена. Это связано с тем, что древесина чувствительна к моющим средствам и влаге. Для того, чтобы деревянная мебель (включая обеденные столы со стульями и настенными шкафами) восхищала домочадцев своим качеством, прочностью и долгим сроком службы, рекомендуется соблюдать ряд требований, включающих следующие:

Удаление следов разного происхождения требует использования тряпок, изготовленных исключительно из мягких тканей или замши. В противном случае ваш кухонный гарнитур будет покрыт дефектами - царапинами, разводами и прочим.

Рекомендуется использовать краску с воском в качестве чистящего средства. Строго запрещено использовать абразивы!

Резать овощи, зелень рекомендуются только на разделочной доске, а не на поверхности кухонного стола и столешницы - независимо от того, из какой породы древесины они выполнены.

Химические вещества (бытовую химию) следует немедленно промыть мыльной водой, чтобы предотвратить повреждение поверхности. Мебель из массивной древесины требует аккуратного отношения, но это того стоит: в таком случае атрибуты вашего кухонного гарнитура прослужат не только вам, но и следующим поколениям.