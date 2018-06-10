Промышленные холодильники включают в себя различные типы устройств, предназначенных для хранения продуктов питания в ресторанах, кафе и прочих заведениях. Промышленные холодильники включают холодильники и морозильники, которые предлагаются в различных конфигурациях: от шкафов до камер. Промышленное холодильное оборудование от "Primeholod"- это чрезвычайно необходимое оборудование для ресторанов и других заведений общественного питания. Они являются незаменимыми для хранения скоропортящихся продуктов, которые необходимо хранить на холоде.

С промышленными холодильниками вы можете пребывать в твердой уверенности, что ваши продукты хранятся правильно. Эти устройства просты в использовании.

К основным преимуществам данных агрегатов относятся следующее:

Вы можете разместить в них охлажденные продукты и напитки.

Овощи и фрукты остаются свежими и сочными, как можно дольше.

Приготовленная пища хранится значительно дольше.

Скоропортящиеся продукты находятся за пределами опасной температурной области.

Данное оборудование предлагается в различных габаритах, разновидностях и конфигурациях, и в связи с этим, вы можете выбрать прибор, подходящий для кухни вашего ресторана или кафе, например.

Холодильные и морозильные шкафы купить в Украине можно на сайте https://primeholod.com.ua/, по доступным ценам (даже если они вам покажутся высокими), с быстрой доставкой. Они представляют собой вертикальные холодильники, которые прекрасно подходят для индустрии общественного питания. Предлагаются агрегаты с цельными или стеклянными дверями, которые могут быть высокими или половинных размеров. Более того, модели этого оборудования могут включать несколько секций. Производители предоставляют надежную гарантию.

Холодильные и морозильные камеры практически незаменимы для заведений которым необходимы отличные прохладные места для хранения продуктов и напитков, как на кухне, так и на открытых участках. Нередко в них размещают специальные полки для оптимального расположения продуктов. Более того, эти агрегаты прекрасно подходят для хранения немалого количества товаров, включая натуральные соки и алкогольные напитки.