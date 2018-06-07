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Грамотный подбор аудиторов

Аудитор - это уникальный специалист, который проверяет хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. Это включает анализ бухгалтерских и налоговых отчетов, прогнозов рисков, консультационных и аудиторских документов. Кадровое агентство 21 Век специализируется на подборе аудиторов с различными профилями.

В более или менее крупной современной организации требуется аудитор в штате. Чем больше отчетов, документов и данных, необходимых для анализа, так и работников, занятых этим делом, тем сложнее проверить точность производительности. Эксперт скажет вам, как оптимизировать финансовую деятельность компании и избежать возможных штрафов.

Работа этого специалиста очень сложная. Для обеспечения высокого качества обслуживания заявителю на эту должность, необходимо обладать определенными техническими навыками. Компании нуждаются в аудиторах, чьи обязанности могут варьироваться по следующим:

  1. анализ титульных документов;
  2. аудит бухгалтерской отчетности, основных средств, долгов;
  3. анализ имеющихся финансовых операций с акциями и ценными бумагами;
  4. создать отчет и рекомендации для предприятия;
  5. предоставление грамотных консультаций в области бухгалтерского учета, оптимизации налогов.

Аудитор в штате полностью поймет финансовую и экономическую деятельность компании и предоставит грамотные и актуальные рекомендации по подготовке отчета.

Зачем вам надо обращатьсядля подбора аудиторов в кадровом агентстве 21 Век? Можно привести следующие доводы:

  • Они знают специфику работы аудитора.
  • Они заинтересованы в развитии вашей компании. Поэтому рассматривают всех кандидатов по самым важным параметрам, включая карьерный фон, рейтинги и навыки в этой области.
  • Десятки кандидатов были опрошены - профессионалы были выявлены.
  • Смогут определить наиболее важные для вас критерии.
  • Они ищут сотрудников, которые подойдут под все ваши пожелания.

Свяжитесь с кадровым агентством 21 Век, и они начнут работу в тот день, когда заявка будет отправлена. Кандидаты будут предоставлены вам в течение первых двух дней.

07 июнь 2018 /
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