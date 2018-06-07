Грамотный подбор аудиторов

Аудитор - это уникальный специалист, который проверяет хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. Это включает анализ бухгалтерских и налоговых отчетов, прогнозов рисков, консультационных и аудиторских документов. Кадровое агентство 21 Век специализируется на подборе аудиторов с различными профилями.

В более или менее крупной современной организации требуется аудитор в штате. Чем больше отчетов, документов и данных, необходимых для анализа, так и работников, занятых этим делом, тем сложнее проверить точность производительности. Эксперт скажет вам, как оптимизировать финансовую деятельность компании и избежать возможных штрафов.

Работа этого специалиста очень сложная. Для обеспечения высокого качества обслуживания заявителю на эту должность, необходимо обладать определенными техническими навыками. Компании нуждаются в аудиторах, чьи обязанности могут варьироваться по следующим:

анализ титульных документов; аудит бухгалтерской отчетности, основных средств, долгов; анализ имеющихся финансовых операций с акциями и ценными бумагами; создать отчет и рекомендации для предприятия; предоставление грамотных консультаций в области бухгалтерского учета, оптимизации налогов.

Аудитор в штате полностью поймет финансовую и экономическую деятельность компании и предоставит грамотные и актуальные рекомендации по подготовке отчета.

Зачем вам надо обращатьсядля подбора аудиторов в кадровом агентстве 21 Век? Можно привести следующие доводы:

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