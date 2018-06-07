Грамотный подбор аудиторов
Аудитор - это уникальный специалист, который проверяет хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. Это включает анализ бухгалтерских и налоговых отчетов, прогнозов рисков, консультационных и аудиторских документов. Кадровое агентство 21 Век специализируется на подборе аудиторов с различными профилями.
В более или менее крупной современной организации требуется аудитор в штате. Чем больше отчетов, документов и данных, необходимых для анализа, так и работников, занятых этим делом, тем сложнее проверить точность производительности. Эксперт скажет вам, как оптимизировать финансовую деятельность компании и избежать возможных штрафов.
Работа этого специалиста очень сложная. Для обеспечения высокого качества обслуживания заявителю на эту должность, необходимо обладать определенными техническими навыками. Компании нуждаются в аудиторах, чьи обязанности могут варьироваться по следующим:
- анализ титульных документов;
- аудит бухгалтерской отчетности, основных средств, долгов;
- анализ имеющихся финансовых операций с акциями и ценными бумагами;
- создать отчет и рекомендации для предприятия;
- предоставление грамотных консультаций в области бухгалтерского учета, оптимизации налогов.
Аудитор в штате полностью поймет финансовую и экономическую деятельность компании и предоставит грамотные и актуальные рекомендации по подготовке отчета.
Зачем вам надо обращатьсядля подбора аудиторов в кадровом агентстве 21 Век? Можно привести следующие доводы:
- Они знают специфику работы аудитора.
- Они заинтересованы в развитии вашей компании. Поэтому рассматривают всех кандидатов по самым важным параметрам, включая карьерный фон, рейтинги и навыки в этой области.
- Десятки кандидатов были опрошены - профессионалы были выявлены.
- Смогут определить наиболее важные для вас критерии.
- Они ищут сотрудников, которые подойдут под все ваши пожелания.
Свяжитесь с кадровым агентством 21 Век, и они начнут работу в тот день, когда заявка будет отправлена. Кандидаты будут предоставлены вам в течение первых двух дней.
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