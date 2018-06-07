Термоусадочная трубка c клеем

Основным применением термоусадочной трубки является изоляция токовых проводов. Благодаря отличным электроизоляционным свойствам и простой установке, вы можете заменить ею привычную всем изоляционную ленту.

В настоящее время вы можете купить термоусадочную трубку в специализированных магазинах или в интернете. Например, в Украине такая возможность предлагается на сайте https://termousadka.com.ua/product-category/termousadochnye-materialy/termousadochnaya-trubka-c-kleem.html.

Данные трубки прекрасно изолируют электрические контакты, провода, кабельные соединения и прочие. Стоимость их вполне приемлема.

Популярность термоусадочной трубки в качестве электроизоляционного материала, основана на его главном параметре - способности уменьшить её диаметр (усадку), под воздействием высоких температур (до 120 градусов).

Это позволяет трубке плотно запечатывать предмет, обеспечивая отличную изоляцию и механическую защиту.

Современные производители предлагают термоусадочную трубку, различных цветов. Таким образом, они могут использоваться не только, как изоляция, но и для маркировки различных продуктов.

Производители также предлагают обширный ассортимент термоусадочной трубки, с различными свойствами. Для правильного выбора, вам необходимо знать основные особенности данного материала. К ним относятся следующее:

Коэффициент усадки (способность сокращаться в 2-6 раз);

Наличие клеящего слоя;

Устойчивость к агрессивным средам (термостойкие, светостойкие, масляные, бензиновые);

Состав полимера (ПВХ, эластомеры, фторполимеры и прочие);

Цвет (может быть как стандартного цвета, так и комбинированного - биколор).

Термоусадочные трубки просты в установке и не требуют каких-либо специальных инструментов или навыков. Главной особенностью, которую следует учитывать перед использованием данного изделия, является выбор желаемого диаметра.

Примечательно то, что гораздо быстрее получается изолировать провода такими трубками, чем изоляционной лентой.

Оптимальная температура усадки трубки может быть найдена продавцом или выбрана экспериментально. Повышение температуры не влияет на скорость процесса, и поэтому нет смысла применять высокое тепло.

Превосходные антикоррозионные свойства данных изделий могут быть успешно использованы в качестве водоотталкивающей и антикоррозийной защиты, для тех или иных приборов и материалов.