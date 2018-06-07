» » Термоусадочная трубка c клеем

Термоусадочная трубка c клеем

Основным применением термоусадочной трубки является изоляция токовых проводов. Благодаря отличным электроизоляционным свойствам и простой установке, вы можете заменить ею привычную всем изоляционную ленту.

В настоящее время вы можете купить термоусадочную трубку в специализированных магазинах или в интернете. Например, в Украине такая возможность предлагается на сайте https://termousadka.com.ua/product-category/termousadochnye-materialy/termousadochnaya-trubka-c-kleem.html.

Данные трубки прекрасно изолируют электрические контакты, провода, кабельные соединения и прочие. Стоимость их вполне приемлема.

Популярность термоусадочной трубки в качестве электроизоляционного материала, основана на его главном параметре - способности уменьшить её диаметр (усадку), под воздействием высоких температур (до 120 градусов).

Это позволяет трубке плотно запечатывать предмет, обеспечивая отличную изоляцию и механическую защиту.

Современные производители предлагают термоусадочную трубку, различных цветов. Таким образом, они могут использоваться не только, как изоляция, но и для маркировки различных продуктов.

Производители также предлагают обширный ассортимент термоусадочной трубки, с различными свойствами. Для правильного выбора, вам необходимо знать основные особенности данного материала. К ним относятся следующее:

  • Коэффициент усадки (способность сокращаться в 2-6 раз);
  • Наличие клеящего слоя;
  • Устойчивость к агрессивным средам (термостойкие, светостойкие, масляные, бензиновые);
  • Состав полимера (ПВХ, эластомеры, фторполимеры и прочие);
  • Цвет (может быть как стандартного цвета, так и комбинированного - биколор).

Термоусадочные трубки просты в установке и не требуют каких-либо специальных инструментов или навыков. Главной особенностью, которую следует учитывать перед использованием данного изделия, является выбор желаемого диаметра.

Примечательно то, что гораздо быстрее получается изолировать провода такими трубками, чем изоляционной лентой.

Оптимальная температура усадки трубки может быть найдена продавцом или выбрана экспериментально. Повышение температуры не влияет на скорость процесса, и поэтому нет смысла применять высокое тепло.

Превосходные антикоррозионные свойства данных изделий могут быть успешно использованы в качестве водоотталкивающей и антикоррозийной защиты, для тех или иных приборов и материалов.

07 июнь 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какими бывают трубки для плавания?
Хочу все знать

Какими бывают трубки для плавания?

Аксессуар, который выполнен в виде трубки, оснащенной загубником, используется дайверами и пловцами. Благодаря дыхательной трубке пловец получает возможность дышать, находясь под водой - для того,
Какие товары относятся к электроизоляционным материалам
Хочу все знать

Какие товары относятся к электроизоляционным материалам

Современные обыватели не раз встречали магазины, в которых продаются электроизоляционные материалы. Они могут использоваться в различных областях деятельности.
Индикаторные трубки и их способ работы
Хочу все знать

Индикаторные трубки и их способ работы

Среди современных способов проверки уровня газа, особой популярностью пользуется способ на основе использования специальных индикаторных трубок, причем вариант проверки подходит, как для
Какими характеристиками должен обладать качественный купальник
Хочу все знать

Какими характеристиками должен обладать качественный купальник

Не секрет, что для отдыха на пляже женщинам необходим купальный костюм. В настоящее время выбор таких изделий на рынке представлен достаточно широко.
Зачем нужны пластиковые короба?
Хочу все знать

Зачем нужны пластиковые короба?

Данные изделия пользуются большой популярностью на рынке.
История курительной трубки
Хочу все знать

История курительной трубки

История курительной трубки очень разнообразна, как разнообразны и категории людей, которые курят трубку по тем или иным причинам, включая религиозные и ритуальные. Курительная трубка сопровождает
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Деревянные поддоны и их особенностиСекреты успешного выбора платья на торжественное мероприятиеСанаторный комплекс Кришталеве Джерело в ЗакарпатьеВыбираем б/у АйфоныОбзор мониторов 27 дюймовУдивительные часы Q&QТрансфер из аэропорта: особенности услугиКак сэкономить отправляясь в командировку


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+