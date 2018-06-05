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Выбираем кимоно для карате

Кимоно - является важным атрибутом для занятий каратэ. Неудивительно, что у людей есть известная поговорка, что встречают по одежке. Борец в кимоно сначала входит в комнату и проводит часы, дни, месяцы постоянной тренировки, чтобы выступить на мероприятии. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание, чтобы выбрать подходящую спортивную форму - как детям, так и взрослым.

Кимоно для карате должно быть пощито из абсолютно натурального хлопка. Это не только дань традициям, но и практичность. Именно хлопок обеспечивает удобное использование изделий, выполненных из них, даже для людей с аллергическими симптомами. Природное происхождение этой ткани - хорошее поглощение избытка влаги и тепла от тела борца, так что тепловая нагрузка на организм снижается и позволяет «дышать». Иногда встречаются изделия из ткани, с добавлением 5-10% синтетических волокон. Эти добавки помогают уменьшить усадку продукта и сделать его менее хрупким. Однако, способность кимоно предоставлять обмен теплом и влагой несколько уменьшается в пользу презентабельного вида. По нашему мнению, 100% хлопок по-прежнему предпочтительнее.

Кимоно состоит из куртки и штанов. пояс не включенн, так как он варьируется в зависимости от навыков игрока каратэ. И необходимость менять пояс приходит немного больше, чем необходимость менять само кимоно.

Брюки должны быть свободными, чтобы не нарушать амплитудные движения ног. На тренировках изделие начинает поглощать влагу, а влажная ткань с неправильным пошивом брюк, будет предотвращать движение ног, которое может повлиять на точность и мощность ударов. Края штанов находятся в области лодыжки.

Девушкам-борцам под кимоно в дополнение к обязательной защите груди, следует надевать тоненькую футболку с белым или монохромным оттенком, чтобы не было неловкости.

Кимоно для детей, конечно, учитывает характеристики тела ребенка, но, в основном, это напоминает форму взрослого единоборца.

Прежде чем, кимоно купить в специализированном магазине, следует предварительно уточнить размеры будущего пользователя. Если же телосложение нестандартно, то специалисты помогут подобрать наиболее подходящий вариант.

05 июнь 2018 /
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