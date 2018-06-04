Какие отчетные документы за проживание необходимы для отчетности

После каждой деловой поездки сотрудник обязан подтвердить расходы на проживание в отеле. Давайте посмотрим, какие отчетные документы за проживание необходимы и как их нужно оформить.

Деятельность сотрудников может быть связана с надобностью поездки в другое место, где требуется некоторое время для пожить и поработать. В соответствии с действующим законодательством, заранее работнику предоставляются деньги, о которых необходимо будет в дальнейшем отчитаться. Необходимые документы, подтверждающие время пребывания в отеле, действительность путевых расходов - это чеки из отелей, а также из ресторанов, например, если сотрудник питался там. а проживал в квартире. Соответственно, необходимо подтвердить и проживание в арендуемой жилплощади - предоставить контракт аренды и расписку.

Командированный имеет право организовывать и выбирать свое пребывание в другом городе:

отель;

служебная жилплощадь;

арендованное жилище;

проживание у родственников или знакомых в другом городе.

В последнем случае, разумеется, нет никаких издержек, поэтому аванс надо будет вернуть. Но возможно, в этому случае командированный сам покупал продукты.

Отчетные документы для оплаты за проживание включают следующие:

Чек из отеля. Это крайне необходимый документ, который подтверждает получение наличных денег или на счет. В конечном итоге, работник должен полностью указать детали - название отеля, плату за проживание в номере, время приезда, отъезда. Печать и подпись на этом документе тоже являются обязательными. Если в отеле были предоставлены дополнительные услуги, то они тоже могут быть оплачены, кроме тех, которые не считаются необходимыми, и не были согласованы заранее. Например, командированный может покупать дорогие продукты в супермаркетах, посещать спа-салоны - это он будет оплачивать сам.

Аренда квартиры - как было указано выше, предоставить контракт аренды и расписку.

В случае проживания на служебной квартире, средства обычно перечисляются начальством на счёт.

Плата за отель в командировке может быть произведена любым удобным способом. Расходы должны быть заранее согласованы с руководством, для обеспечения наличия соответствующих доказательств.