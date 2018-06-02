Перетяжка мебели - это прекрасная возможность восстановить привлекательность высококачественного интерьера и любимых атрибутов для продления их срока пользования. Но доверять данную работу нужно только опытным мастерам. Замена обивки может быть выполнена очень быстро и легко, однако требует профессиональной обработки специальными инструментами. Например, специализированная мастерская в Украине https://kosair.com.ua/ предлагает своим потенциальным заказчикам обширный спектр услуг по перетяжке мягкой мебели. Они всё выполнят качественно и вовсе не дорого.

В процессе долгого использования, мягкие атрибуты гарнитуры теряют свою эстетику и внешний вид. Причины повреждения могут быть очень заметными, например, баловство детей и питомцев, отрицательные последствия солнечного света, естественный износ, пролитый чай, кофе и прочие напитки. Специалисты, которые занимаются ремонтом и реконструкцией интерьера, утверждают, что имеющиеся повреждения на мебели не являются оправданием для того, чтобы избавиться от неё. Работа по перетяжке поможет сэкономить и сохранить необходимые атрибуты.

И вовсе не обязательно для этих целей вывозить тяжёлые диваны и кресла в мастерскую - работа может быть выполнена на дому. Для потенциальных клиентам в обширном спектре предлагаются разнообразные образцы ткани, среди которых можно будет выбрать лучшую цветную и обивочную структуру. К ним относятся натуральная кожа, жаккард, замша и прочие - все они достаточно качественные и износостойкие. Эскиз будет основан на старых параметрах обивки, что обеспечивает оптимальную подгонку размеров и уменьшение объема отходов. Для закрепления материалов используют специальные скобы и другие крепежи.

Перетяжка мебели в Украине от мастерской Kosair в последние годы является очень популярной услугой. Это связано непосредственно со следующими преимуществами:

обширный спектр тканей;

высокая скорость выполнения работы;

приемлемые затраты, которые во много раз ниже цены на покупку новой мебели.

Более того, предлагается и замена старой фурнитуры, аксессуаров на мягких атрибутах гарнитура.