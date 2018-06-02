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Часы для детей Smart baby watch q50
Смарт-часы для детей Smart baby Watch q50 сменили их предыдущую версию. Производители не проигнорировали проблему пользователя, связанную с ремешками, которые не были столь качественными в предыдущих моделях. Теперь такие часы q50 можно снимать. Функционально эти часы также испытали некоторые изменения, а также их технологическая начинка.
Smart watch q50 могут прекрасно помочь в следующих случаях:
- Когда родители не доверяют учителям или няням.
- Дети отправляются в лагерь или за город.
- Ребенок часто забывает о вещах и не организован.
- Возраст ребенка мал, чтобы купить ему телефон.
- Невозможно отводить ребенка в школу или встречать его вечером.
В наборе с данным девайсом предоставляются следующие:
- Зарядное устройство;
- Гарантия на товары;
- Инструкции для детских часов SmartWatch на русском языке.
Обратите внимание, что в умных детских часах q50 представлен следующий технологический контент:
- Есть поддержка карт микро-Сим;
- Интерфейс гаджетов на русском языке;
- Поддерживает беспроводной модуль;
- Полностью совместимы со смартфонами и iPhone.
- Могут работать до трех дней без подзарядки, если используются только по назначению;
- Стильный дизайн.
Что остается неизменным?
Как и в предыдущих моделях, детские часы smart watch q50также решают «взрослые задачи», включающие следующие:
- Родители смогут определить место, где находится их ребенок, посредством беспроводного подсоединения или сети 3G;
- Девайс оснащен ручным датчиком, и поэтому, в случае потери, на смартфон отправляется предупреждение;
- Поиск гаджета осуществляется с помощью приложения на вашем смартфоне.
- Включение и выключение smart watch q50 через ваш смартфон;
- Оставайтесь на связи со своим ребенком по телефону. Прикрепление устройства минимизирует риск потери;
- Часы являются водонепроницаемыми, и тем самым, ребенок может мыть руки, купаться, плавать в бассейне. Но лучше не злоупотреблять этим. Также на них не попадает пыль, песок;
- В них есть различные игры по арифметике. Они достаточно
простые, но интересны, чтобы привить маленькому пользователю любовь к
математике.
02 июнь 2018 /
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