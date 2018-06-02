Производители не проигнорировали проблему пользователя, связанную с ремешками, которые не были столь качественными в предыдущих моделях. Теперь такие часы q50 можно снимать. Функционально эти часы также испытали некоторые изменения, а также их технологическая начинка.

Смарт-часы для детей Smart baby Watch q50 сменили их предыдущую версию.

Smart watch q50 могут прекрасно помочь в следующих случаях:

Когда родители не доверяют учителям или няням.

Дети отправляются в лагерь или за город.

Ребенок часто забывает о вещах и не организован.

Возраст ребенка мал, чтобы купить ему телефон.

Невозможно отводить ребенка в школу или встречать его вечером.

В наборе с данным девайсом предоставляются следующие:

Зарядное устройство;

Гарантия на товары;

Инструкции для детских часов SmartWatch на русском языке.

Обратите внимание, что в умных детских часах q50 представлен следующий технологический контент:

Есть поддержка карт микро-Сим;

Интерфейс гаджетов на русском языке;

Поддерживает беспроводной модуль;

Полностью совместимы со смартфонами и iPhone.

Могут работать до трех дней без подзарядки, если используются только по назначению;

Стильный дизайн.

Что остается неизменным?

Как и в предыдущих моделях, детские часы smart watch q50также решают «взрослые задачи», включающие следующие: