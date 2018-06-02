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Часы для детей Smart baby watch q50

Смарт-часы для детей Smart baby Watch q50 сменили их предыдущую версию. Производители не проигнорировали проблему пользователя, связанную с ремешками, которые не были столь качественными в предыдущих моделях. Теперь такие часы q50 можно снимать. Функционально эти часы также испытали некоторые изменения, а также их технологическая начинка.

 

Smart watch q50 могут прекрасно помочь в следующих случаях:

  • Когда родители не доверяют учителям или няням.
  • Дети отправляются в лагерь или за город.
  • Ребенок часто забывает о вещах и не организован.
  • Возраст ребенка мал, чтобы купить ему телефон.
  • Невозможно отводить ребенка в школу или встречать его вечером.

В наборе с данным девайсом предоставляются следующие:

  • Зарядное устройство;
  • Гарантия на товары;
  • Инструкции для детских часов SmartWatch на русском языке.

Обратите внимание, что в умных детских часах q50 представлен следующий технологический контент:

  • Есть поддержка карт микро-Сим;
  • Интерфейс гаджетов на русском языке;
  • Поддерживает беспроводной модуль;
  • Полностью совместимы со смартфонами и iPhone.
  • Могут работать до трех дней без подзарядки, если используются только по назначению;
  • Стильный дизайн.

Что остается неизменным?

Как и в предыдущих моделях, детские часы smart watch q50также решают «взрослые задачи», включающие следующие:

  • Родители смогут определить место, где находится их ребенок, посредством беспроводного подсоединения или сети 3G;
  • Девайс оснащен ручным датчиком, и поэтому, в случае потери, на смартфон отправляется предупреждение;
  • Поиск гаджета осуществляется с помощью приложения на вашем смартфоне.
  • Включение и выключение smart watch q50 через ваш смартфон;
  • Оставайтесь на связи со своим ребенком по телефону. Прикрепление устройства минимизирует риск потери;
  • Часы являются водонепроницаемыми, и тем самым, ребенок может мыть руки, купаться, плавать в бассейне. Но лучше не злоупотреблять этим. Также на них не попадает пыль, песок;
  • В них есть различные игры по арифметике. Они достаточно простые, но интересны, чтобы привить маленькому пользователю любовь к математике.
02 июнь 2018 /
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