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Немецкое качество

Игрушки, которые помогают родителям. Это про фигурки животных Schleich. Они воплощают образы зверей, как в реальной жизни. Здесь нет никаких вымышленных деталей. Для деток, которые собрали коллекцию зверушек, производитель предлагает комплекты. Это могут быть комплексы с конюшнями и стойлами, есть в ассортименте и ветеринар со своими подопечными. Все выполнено качественно, а поэтому игра такими фигурками принесет ребенку только удовольствие. Такие же реалистичные и машинки Bruder. Они в точности схожи с оригиналом, только лишь в уменьшенном размере. Ребенок сможет открыть все дверцы, а в ящике для инструментов обнаружить сами инструменты. Фигурки животных Schleich и машинки Bruder Вы сможете найти практически в каждом магазине, который предлагает своим клиентам качественные игрушки. А теперь мы Вам расскажем больше о компании Bruder.

История этого бренда началась в 1926 году в Германии. Нельзя сказать, что производители детских игрушек сразу же одержали успех на этом рынке. Торговая марка развивалась постепенно, совершенствовала технику, механизмы производства, расставляла приоритеты, разрабатывала новые серии и модели машинок. Сегодня же, этот производитель стал лидером в мире изготовления детских игрушек, а в частности миниатюрных копий дорожной техники и автомобилей. Сегодня, эта фирма предлагает свой товар на всех мировых континентах и практически во всех странах нашей планеты. Поскольку это не просто качественная продукция, а имя, которое ассоциируется исключительно с детскими улыбками и их восторгом.

Для родителей, которые заботятся о благополучии малыша, важно будет знать и то, что вся продукция проходит, необходимые лабораторные исследования и сегодня представляет вниманию своих потребителей соответствующие сертификаты. К примеру, материалы, а также и комплектующие этих изделий созданы в Германии, а поэтому они соответствуют Европейскому Стандарту Безопасности EN 71/1-3. Это достаточно высокий уровень, о котором принято говорить вслух. Знак «сделано в ЕС» - это не голословная надпись, это факт. Обычно, производители под этим знаком прячут надпись страны, в которой были изготовлены детали продукта, здесь же все не так. Это действительно немецкий продукт, который был изготовлен на территории Европейского союза. Это качество, которое производитель подтвердил соответствующими документами.

01 июнь 2018 /
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