Немецкое качество

Игрушки, которые помогают родителям. Это про фигурки животных Schleich. Они воплощают образы зверей, как в реальной жизни. Здесь нет никаких вымышленных деталей. Для деток, которые собрали коллекцию зверушек, производитель предлагает комплекты. Это могут быть комплексы с конюшнями и стойлами, есть в ассортименте и ветеринар со своими подопечными. Все выполнено качественно, а поэтому игра такими фигурками принесет ребенку только удовольствие. Такие же реалистичные и машинки Bruder. Они в точности схожи с оригиналом, только лишь в уменьшенном размере. Ребенок сможет открыть все дверцы, а в ящике для инструментов обнаружить сами инструменты. Фигурки животных Schleich и машинки Bruder Вы сможете найти практически в каждом магазине, который предлагает своим клиентам качественные игрушки. А теперь мы Вам расскажем больше о компании Bruder.

История этого бренда началась в 1926 году в Германии. Нельзя сказать, что производители детских игрушек сразу же одержали успех на этом рынке. Торговая марка развивалась постепенно, совершенствовала технику, механизмы производства, расставляла приоритеты, разрабатывала новые серии и модели машинок. Сегодня же, этот производитель стал лидером в мире изготовления детских игрушек, а в частности миниатюрных копий дорожной техники и автомобилей. Сегодня, эта фирма предлагает свой товар на всех мировых континентах и практически во всех странах нашей планеты. Поскольку это не просто качественная продукция, а имя, которое ассоциируется исключительно с детскими улыбками и их восторгом.

Для родителей, которые заботятся о благополучии малыша, важно будет знать и то, что вся продукция проходит, необходимые лабораторные исследования и сегодня представляет вниманию своих потребителей соответствующие сертификаты. К примеру, материалы, а также и комплектующие этих изделий созданы в Германии, а поэтому они соответствуют Европейскому Стандарту Безопасности EN 71/1-3. Это достаточно высокий уровень, о котором принято говорить вслух. Знак «сделано в ЕС» - это не голословная надпись, это факт. Обычно, производители под этим знаком прячут надпись страны, в которой были изготовлены детали продукта, здесь же все не так. Это действительно немецкий продукт, который был изготовлен на территории Европейского союза. Это качество, которое производитель подтвердил соответствующими документами.