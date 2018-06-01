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Измерительные приборы Testo

Требования к измерительной технике на практике становятся все более разнообразными. В связи с этим, поиск решений даже для самых требовательных потенциальных клиентов - большая проблема. Компания Testo преуспевает в поиске новых горизонтов в сфере инновационных технологий, ввиду следующего: специалисты данной компании проводят внутренние исследования и разработки, благодаря чему производитель может устанавливать собственные темпы на рынке измерительных приборов. Потенциальные клиенты Testo получают немало преимуществ, в том числе возможность использовать передовые сенсорные технологии и усовершенствованные разработки в сфере микроэлектроники, простоту использования с другими методами управления данными.

Сочетание практики, на протяжении долгих лет, и ориентации на целевую аудиторию, с разработкой теоретической основы - даже в фундаментальных исследованиях - существенно увеличивает ценность измерительного оборудования Testo и подтверждает, что эта компания-производитель посвящает себя будущему.

Специалисты в различных областях науки - как, например, физики, химии, электроники, микромеханики и прочих- выполняют прикладные исследования в сфере датчиков и метрологии. Компания Testo, ознакомиться с которой можно на сайте http://www.testo.kiev.ua/в Киеве,

уже на протяжении многих лет успешно сотрудничают с различными университетами и государственными учреждениями и является членом нескольких международных комитетов по передовым сенсорным технологиям. Чтобы сохранить лидирующие места на соответствующем рынке, недостаточно производить лишь высококачественное оборудование. Не менее важна способность быстро адаптироваться к текущим изменениям в соответствующих областях. В этих условиях непрерывный рост и профессиональное развитие имеют решающее значение для Testo, как внутри страны, так и за ее пределами.

Одной из предпосылок для создания оптимальных измерительных решений и удовлетворения постоянно растущих требований к качеству, является наличие знаний и навыков, отвечающих требованиям современности.

01 июнь 2018 /
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