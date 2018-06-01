Стоматологическое оборудование

Современная эндодонтия включает применение вращающихся никель-титановых инструментов для прохода и развития корневых каналов. С традиционными ручными файлами часто невозможно создать наиболее подходящие условия для дезинфекции и герметизации. Стоматологический эндомотор, который вращает инструмент в наконечнике, предоставляет высококачественную, быструю и, прежде всего, безопасную эндодонтическую обработку. Это устройство значительно упрощает ежедневный приём врача-терапевта и обычно является незаменимым помощником, при анатомически нестандартных каналов.

Качество эндомоторов, в основном, определяется производителем и стоимостью. Цена также основана на списке функций и возможностей устройства. Например, модели 3-в-1, которые также оборудованы ультразвуком и апекслокаторами, предлагаются намного дороже, чем обычное устройство. Эта комбинация из трех приборов (эномотор + скалер + апекслокатор) в одном корпусе, значительно экономит рабочее время врача и сохраняет пространство в его кабинете.

При покупке данного устройства для терапевта, вы должны обратить особое внимание на опцию автоматической регулировки скорости и крутящего момента. В устройствах данного типа достаточно назвать систему инструментов, с которыми будет иметь дело специалист, и тип канала (на основе ширины). Исходя из этих показателей, двигатель сам устанавливает необходимое число оборотов в минуту и показание крутящего момента. Он также обеспечивает требуемую последовательность приборов, которые существенно облегчают и полностью автоматизируют эндодонтию, практически устраняя возможность сделать ошибки и возникновение осложнений в дальнейшем.

Функция автоматического реверса предоставляет немало удобства для терапевта. Если она доступна, инструмент автоматически включится при заклинивании в канале, не позволяет ему ещё больше отломаться. Поэтому, при выборе эндомотора, следует основываться на наборе его функций, и разумеется, цене. Расходы на покупку данного прибора окупается ускорением работы врача и улучшением качества предоставляемого лечения.