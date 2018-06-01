» » Стоматологическое оборудование

Стоматологическое оборудование

Современная эндодонтия включает применение вращающихся никель-титановых инструментов для прохода и развития корневых каналов. С традиционными ручными файлами часто невозможно создать наиболее подходящие условия для дезинфекции и герметизации. Стоматологический эндомотор, который вращает инструмент в наконечнике, предоставляет высококачественную, быструю и, прежде всего, безопасную эндодонтическую обработку. Это устройство значительно упрощает ежедневный приём врача-терапевта и обычно является незаменимым помощником, при анатомически нестандартных каналов.

Качество эндомоторов, в основном, определяется производителем и стоимостью. Цена также основана на списке функций и возможностей устройства. Например, модели 3-в-1, которые также оборудованы ультразвуком и апекслокаторами, предлагаются намного дороже, чем обычное устройство. Эта комбинация из трех приборов (эномотор + скалер + апекслокатор) в одном корпусе, значительно экономит рабочее время врача и сохраняет пространство в его кабинете.

При покупке данного устройства для терапевта, вы должны обратить особое внимание на опцию автоматической регулировки скорости и крутящего момента. В устройствах данного типа достаточно назвать систему инструментов, с которыми будет иметь дело специалист, и тип канала (на основе ширины). Исходя из этих показателей, двигатель сам устанавливает необходимое число оборотов в минуту и показание крутящего момента. Он также обеспечивает требуемую последовательность приборов, которые существенно облегчают и полностью автоматизируют эндодонтию, практически устраняя возможность сделать ошибки и возникновение осложнений в дальнейшем.

Функция автоматического реверса предоставляет немало удобства для терапевта. Если она доступна, инструмент автоматически включится при заклинивании в канале, не позволяет ему ещё больше отломаться. Поэтому, при выборе эндомотора, следует основываться на наборе его функций, и разумеется, цене. Расходы на покупку данного прибора окупается ускорением работы врача и улучшением качества предоставляемого лечения.

01 июнь 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Где применяются бактерицидные облучатели?
Хочу все знать

Где применяются бактерицидные облучатели?

Бактерицидными облучателями называются приборы, которые используют, чтобы произвести кварцевание воздуха и всех поверхностей в комнате, с целью обеззаразить их.
Как выбрать ноутбук быстро и просто и не ошибиться с выбором?
Хочу все знать

Как выбрать ноутбук быстро и просто и не ошибиться с выбором?

Под ноутбуком подразумевается переносное, компьютерное устройство, которое применяется для решения широкого спектра задач. Для людей, живущих в современном ритме жизни, данное изобретение является
Конвекторы и отопительное оборудование по доступной стоимости
Хочу все знать

Конвекторы и отопительное оборудование по доступной стоимости

Обустройство системы отопления предоставляет возможность сформировать оптимальное температурное и микроклиматическое пространство для проживания или работы.
Турбина на Hyundai Santa Fe
Хочу все знать

Турбина на Hyundai Santa Fe

Диагностика, поскольку это начальный этап ремонта турбокомпрессора, включает в себя идентификацию дефектов и оценку состояния устройства.
Как правильно подобрать гироскутер для ребенка?
Хочу все знать

Как правильно подобрать гироскутер для ребенка?

Каждый родитель беспокоится о том, чтобы его ребенок активно развивался в плане не только умственной деятельности, но еще и физического состояния, поскольку именно так предоставляется возможность
Что такое вариатор и где он применяется
Хочу все знать

Что такое вариатор и где он применяется

Для передачи крутящего момента двигателя к исполнительному устройству существует несколько видов механизмов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Деревянные поддоны и их особенностиСанаторный комплекс Кришталеве Джерело в ЗакарпатьеЗаработок в сетиСекреты успешного выбора платья на торжественное мероприятиеКурсовые работы на заказ от bestdiplom.kzПрокат автомобилейВыбираем б/у АйфоныОбзор мониторов 27 дюймов


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+