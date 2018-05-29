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Едем в Японию: вкусный отдых

Гастрономический туризм — это давнее, но очень популярное направление у многих отдыхающих. И одной из самых удивительный стран по части питания является Япония.

 

В первую очередь, свое гастрономическое путешествие сюда стоит осуществлять в разгар местных праздниках, где помимо вкушения потрясающей и необычной пищи можно еще и весело провести время. Например, в конце декабря каждый год проводится массовая готовка нежных рисовых колобков-моти, которое у японцев считается самым лучшим угощением к Новому Году. Такие рисовые вкусности японцы делают с разными вкусами и преподносят знакомым и родственникам в качестве подарка.

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В самый разгар новогодних праздников японцы готовят еще одно очень вкусное блюдо — это каша из риса с «семью весенними травами». По преданиям такая пища наполняет человека силами и энергией на весь наступивший год. Но ведь не только рис любят японцы. В феврале отмечается большой праздник Сэуцубун, когда жители разбрасывают соевые бобы для того, чтобы изгнать злых духов. При этом бобы сначала обжаривают, затем раскидывают по всем углам дома, а после чего собирают и тут же едят. Количество съеденных бобов должно равняться годам жизни человека.

Весной в Японии можно посетить Фестиваль грибов мацутаке, что так привлекает сюда в это время многих туристов. Ведь такие грибы среди японцев считаются очень популярными, потому в стране создано множество ферм, где их специально выращивают. И это далеко не все вкусные традиции этого удивительного азиатского континента. Но самая главная вкусность тут — это, конечно же, суши, которые любят не только японцы, но и жители всего мира. Но только в Японии суши готовят так, как и полагается. И нужно сказать, вкус у них просто потрясающий, поэтому отдыхая в этой стране, обязательно нужно вкусить местное лакомство — суши!

29 май 2018 /
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