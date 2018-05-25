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Ньюгрейндж - древняя гробница Ирландии

Ньюгрейндж - культовое здание в Ирландии, одно из старейших на нашей планете. Он возведен так, что на рассвете, в день зимнего солнцестояние, лучи на протяжении очень короткого времени освещают помещение в конце длинного туннеля. Солнечные лучи проникают сквозь узкую щель, и малому количеству счастливцев удается увидеть это воочию.

Ньюгрейндж был раскопан и перестроен во второй половине прошлого столетия, вокруг него была установлена стена из кварцита и гранита для укрепления насыпи. Эта реставрация вызвала недовольство археологов. По мнению критиков, данная технология не была доступна, когда строение было возведено. Также недовольны были и тем, стройматериалы были завезены из других регионов Ирландии, что тоже было очень хлопотно в древности.

Внутри камеры находится крупная ритуальная чаша, а в стенах есть резные ниши, украшенные резьбой по камню. Над помещением располагается ступенчатая арка. Монолиты устроены так, что тяжелые камни расположены ниже, а их вес вверху становится всё меньше. Купол данного сооружения представляет собой шестиугольную шахту, сужающуюся вверх. Высота его составляет шесть метров.

Над входом есть отверстие, шириной в 20 сантиметров, сквозь которое солнечные лучи способны проникать в день зимнего солнцестояния. В течение нескольких дней лучи проникают в туннель и ярко освещают его на протяжении двадцати минут. Только несколько человек могут наблюдать это невероятно красивое явление, проникающего в камеру на рассвете. В среднем, из нескольких тысяч выбирают только пятьдесят человек. Чтобы определить этих счастливых людей, проводят лотерею, и разрешено только десять посетителей в день.

В списке Юнеско этот Ньюгрейндж в Ирландии описывается, как крупнейшая и значимая из мегалитических структур в Европе. О ней и других уникальных явлениях на нашей планете вы можете почитать в блоге Суржик Эдуарда Николаевича - www.surzhykeduard.net.

Свыше двухсот тысяч человек ежегодно посещают данный уникальный археологический объект Европы. Возможно, после ознакомления подробнее и просмотра фотографий красивейшего зрелища солнца, вы тоже захотите посетить его.

25 май 2018 /
Хочу все знать
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