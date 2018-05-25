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Самый востребованный строительный материал

Благодаря отделке облицовочными кирпичами, любое здание может быть радикально преобразовано, получить солидный внешний вид. В последние годы немало популярен облицовочный кирпич Керма, который выполнен из природных ингредиентов - в основном глины. Специальная термообработка при высокой температуре придает каждой выпускаемой продукции высокие прочностные показатели. Его прочность сравнима с природным камнем.

Облицовочные материалы в настоящее время предлагаются различными производителями, и поэтому вы всегда можете выбрать правильный вариант для своего жилища. Для кирпичей, производимых«Керма», свойственны следующие характеристики:

  • Экологическая совместимость, подтвержденная заключениями санэпидемстанций. Данный отделочный материал абсолютно безопасен здоровью окружающих.
  • Прочность. Термообработка, при высокой температуре значительно увеличивает прочностные показатели и твердость керма кирпича. В конечном итоге он становится довольно устойчивым к внешним воздействиям, и поверхность остается абсолютно невредимой даже после долгого периода службы
  • Устойчивость к влаге. Из-за того, что водопоглощение составляет двенадцать процентов, данный материал быстро сохнет, и поэтому фасад остается полностью сухим. Вы можете не бояться, что во время обильного дождя вода просочится сквозь стены: в жилище всегда будет оптимальный микроклимат.
  • Долгий срок эксплуатации. Что касается технологии кладки, то данный материал может прослужить свыше ста лет, без реставрации.
  • Морозостойкость. Материал для облицовки, изготовленный под торговой маркой «Керма», выдерживает более ста циклов и, следовательно, может противостоять влиянию окружающей среды.
  • Огнестойкость. Специальная термообработка продуктов данного торгового бренда позволит облицовочной поверхности выдерживать высокотемпературные эффекты.
  • Привлекательный вид дома после отделочных работ.
  • Теплоизоляция. Полые кирпичи характеризуются меньшей теплопроводностью. После облицовки внешних стен вы можете неплохо сэкономить на обогреве вашего жилища.
25 май 2018 /
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