Самый востребованный строительный материал

Благодаря отделке облицовочными кирпичами, любое здание
может быть радикально преобразовано, получить солидный внешний вид. В последние
годы немало популярен облицовочный кирпич Керма, который выполнен из природных
ингредиентов - в основном глины. Специальная термообработка при высокой
температуре придает каждой выпускаемой продукции высокие прочностные
показатели. Его прочность сравнима с природным камнем.
Облицовочные материалы в настоящее время предлагаются
различными производителями, и поэтому вы всегда можете выбрать правильный
вариант для своего жилища. Для кирпичей, производимых«Керма», свойственны
следующие характеристики:
Экологическая совместимость, подтвержденная заключениями
санэпидемстанций. Данный отделочный материал абсолютно безопасен здоровью
окружающих.
Прочность. Термообработка, при высокой температуре значительно увеличивает
прочностные показатели и твердость керма кирпича. В конечном итоге он становится довольно
устойчивым к внешним воздействиям, и поверхность остается абсолютно невредимой
даже после долгого периода службы
Устойчивость к влаге. Из-за того, что водопоглощение
составляет двенадцать процентов, данный материал быстро сохнет, и поэтому фасад
остается полностью сухим. Вы можете не бояться, что во время обильного дождя
вода просочится сквозь стены: в жилище всегда будет оптимальный микроклимат.
Долгий срок эксплуатации. Что касается технологии кладки,
то данный материал может прослужить свыше ста лет, без реставрации.
Морозостойкость. Материал для облицовки, изготовленный под
торговой маркой «Керма», выдерживает более ста циклов и, следовательно, может
противостоять влиянию окружающей среды.
Огнестойкость. Специальная термообработка продуктов
данного торгового бренда позволит облицовочной поверхности выдерживать
высокотемпературные эффекты.
Привлекательный вид дома после отделочных работ.
Теплоизоляция. Полые кирпичи характеризуются меньшей
теплопроводностью. После облицовки внешних стен вы можете неплохо сэкономить на
обогреве вашего жилища.
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