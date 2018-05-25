Самый востребованный строительный материал

Благодаря отделке облицовочными кирпичами, любое здание может быть радикально преобразовано, получить солидный внешний вид. В последние годы немало популярен облицовочный кирпич Керма, который выполнен из природных ингредиентов - в основном глины. Специальная термообработка при высокой температуре придает каждой выпускаемой продукции высокие прочностные показатели. Его прочность сравнима с природным камнем.

Облицовочные материалы в настоящее время предлагаются различными производителями, и поэтому вы всегда можете выбрать правильный вариант для своего жилища. Для кирпичей, производимых«Керма», свойственны следующие характеристики: