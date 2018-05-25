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Стоматологическая клиника Эскулап

Каждый человек должен пользоваться услугами стоматологии, и желательно регулярно. И посещение стоматолога на ура - нецелесообразно. Поэтому надо серьезно и ответственно отнестись к выбору клиники в вашем городе.

Можно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Основываться на отзывах вашей близких знакомых, которые имели неплохой опыт работы с конкретным лечебным заведением. Такая информация является наиболее надежной, даже если они не имеют понятия о методиках лечения.
  • Посетите официальный веб-сайт клиники. Если вы найдете полную информацию о навыках специалистов и методах лечения и, очень мало саморекламы - значит, данное учреждение заслуживает уважения. Например, на сайте lechimzuby.ruможно ознакомиться с клиникой "Эскулап" в Челябинске.
  • Свяжитесь с администрацией стоматологической клиники: если ответы о врачах, методах и расценках не конкретные, то лучше отказаться от их услуг.
  • Посетите наиболее приглянувшуюся клинику в вашем городе. И не действуйте интуитивно. Не стесняйтесь задавать вопросы - ведь на кону стоит ваше здоровье и улыбка.
  • Расспросите о различных стоматологических услугах в учреждении вашего города - лучше всего, если клиника имеет различные направления и высококачественное передовое оборудование, потому что крайне необходимо установить точный диагноз и предоставить безболезненное лечение.
  • Поинтересуйтесь доступными сертификатами, подтверждающих квалификацию клиники и специалистов.
  • Посмотрите на вид клиники, соблюдены ли чистота и аккуратность в комнате (здесь речь идет не о ремонте и солидности), аккуратно ли одеты сотрудники, используют ли врачи одноразовые маски, перчатки, стерилизован ли инвентарь.
  • Оцените, имеет ли врач помощника (эксплуатация современного стоматологического оборудования неудобно для работы в одиночку), специальные инструменты для работы.
  • Удостоверьтесь, что лечение проводится с помощью анестезии, и стоматолог предлагает и обсуждает с пациентами, какие методы лечения вам больше подойдут. Ведь вы очень хотите иметь здоровые зубы и привлекательную улыбку.
25 май 2018 /
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