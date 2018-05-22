Из чего лучше построить новый забор

Перед тем как начать возведение забора или ограждения на каком-либо участке, неважно частный это дом или организация в черте города, следует задуматься, во сколько обойдется его содержание. Иногда последующее обслуживание стоит дороже, чем монтаж. Поэтому к приобретению стройматериалов для изгороди следует отнестись со всей ответственностью.

Предлагаемые материалы разнообразны и сочетают в себе различные полезные качества. Но современному потребителю нужен такой продукт, чтобы раз и навсегда решил все его проблемы. Что касается заборов и ограждений, то такой материал есть. Для оборудования территории качественным и не требующим никакого ухода забором потребуется просто выбрать подходящий по цвету металлический штакетник купить который рекомендуется после замера участка, чтобы узнать количество требуемых штакетин и приблизительную цену. Для определения количества необходимых планок необходимо воспользоваться формулой: n=x/(a+b), где x - длина забора, a - ширина одной штакетины, b – зазор между штакетинами, n – количество требуемых планок.

Евроштакетник – это тот материал, который не требует никакого ухода после своего монтажа. Такие свойства, были достигнуты за счет покрытия каждой планки специальным полимерным составом еще в процессе производства. Такое покрытие обеспечило ему надежную защиту от ржавчины и агрессивных воздействий окружающей среды.

Кроме эксплуатационных характеристик для потребителя важна эстетическая составляющая. Этот вопрос производитель решил с помощью разнообразия цветов и оттенков, а также возможностью выбрать евроштакетник с нанесенным рисунком. Все это разнообразие выполнено в PE глянцевом, PEMA матовом и PRINTECH под текстуру дерева исполнении. Такое представление цветов открывает большие возможности для применения различных декораторских приемов.

Простота монтажа евроштакетника

Для монтажа такого забора не потребуется нанимать специалистов. Если в семье есть взрослые мужчины, им не составит труда самостоятельно закрепить все планки к направляющим. При этом необходимо учитывать рекомендации производителя и соблюдать расстояние между ламелями в 2 см. Дополнительно можно применить такой метод как забор «Арка» или «Волна». Он достигается путем изменения высоты штакетин, а при горизонтальном монтаже можно добиться схожести с забором «Ранчо» или «Жалюзи» Применив монтаж в шахматном порядке с обеих сторон можно сделать глухой забор, оставив при этом открытыми необходимые места.

При покупке стройматериалов всем интересен срок эксплуатации. У евроштакетника он составляет около 30 лет. На сегодняшний день не один материал не может, похвастается подобным. Кроме того его удобно перевозить, он не нуждается в дополнительном уходе и имеет относительно низкую стоимость.

Сочетание всех положительных качеств в одном материале могут вызвать только желание его купить. Он станет отличным дополнением, а может, будет и самостоятельным элементом ландшафтного дизайна.

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