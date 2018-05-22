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Как сэкономить отправляясь в командировку

Деловая поездка является отличным способом заработать деньги, а не просто сэкономить на расходах. Для тех, кто часто путешествует, она стала своего рода видом спорта - зарабатывать как можно больше в командировках.

Технология не представляет ничего сложного: вам надо взять побольше чеков и отобразить «перерасход» в отчете. Чеки выдаются для подтверждения присутствия работника в определенном месте и время и представления суммы для возмещения расходов на проживание в отеле. Этот метод дополнительного дохода стал довольно популярным в последние годы.

Государственные предприятия отныне должны требуют от командировочных гостиничные чеки, а частные предприятия выделяют некоторую сумму на расходы в деловой поездке. Следует напомнить, что не каждый отель делает такой пакет документов, а для государственных служащих их отсутствие угрожает невыплатой командировочных расходов, а иногда и штрафом. Кроме того, отели не всегда удобны.

Однако, в настоящее время в Интернете вы можете найти множество организаций, участвующих в производстве гостиничных чеков для настоящих отелей, в которых вам не нужно жить. Хотя здесь вы должны быть уверены, что организация не будет заниматься звонками в отели и проверять данные, и они не смогут уличить вас.

Вы можете сэкономить на еде в поездках в других городах и странах, если вы покупаете еду в супермаркетах. Таким образом, значительная сумма средств, выделенных на питание, останется с вами.

Конечно, вы можете повторно забронировать номер в гостинице, неофициально. Некоторые сотрудники живут вместе или остаются в менее комфортабельных номерах, а чек отеля для отчета представляет собой большую сумму.

Очень хороший способ заработать - чеки за использование Интернета или городских телефонов. Их можно делать у друзей, списав на деловых переговоров. Несколько типов чеков, например, для прачечной, фитнес-клуба, вы можете взять прямо в отеле.

Если у вас нет опыта в получении денег на командировочные расходы, то целесообразно обратиться к специалистам. Например, на сайте http://nash-hotel.com/documents.htmlпредоставляется такая возможность.

В крупных городах есть специальные отели, где вы можете не только арендовать уютный номер, но и получить полный пакет документов для проживания. Он будет включать чеки гостиниц, квитанций, счетов-фактур и других документов, необходимых для отчета о поездке. Стоимость услуги составляет, в основном, десять процентов от объема документов. Цена будет включать все услуги, доступные в отеле, которые вы не можете использовать и не платите за них реальную сумму.

22 май 2018 /
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