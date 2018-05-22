Льняное постельное белье

Сон составляет почти треть жизни человека, и поэтому ему следует уделять особое внимание. Комфорт кровати и качество постельного белья обеспечивают качественный отдых, сохраняя здоровье человека. Использование льняной ткани актуально уже на протяжении многих столетий.

Разумеется, это связано с огромным количеством их преимуществ, которые включают следующее:

Гигроскопичность материала обеспечивает свежесть постели даже после жаркой ночи. Влага прекрасно впитывается, быстро высыхает, и ткань не прилипает к телу.

Способность регулировать передачу тепла выводит лен на первые позиции и жарким летом, и зимой.

Лен не электрифицирует, что положительно влияет на иммунитет человека и общее состояние здоровья. Это качество ткани также позволяет защитить от загрязнения.

Льняные постельные принадлежности не образуют катышек, что исключает дискомфорт, во время сна.

Лен может выдерживать огромное количество стирок, не желтеет, в отличие от хлопка, например.

Такие принадлежности для сна прекрасно подходят для людей, у которых имеется склонность к аллергическим реакциям, астматикам.

В настоящее время в продаже предлагается большой выбор 100% льняных тканей различных ценовых категорий.

Вы можете приобрести их для пошива - либо уже готовые комплекты белья.

При покупке стильного постельного белья из льна, вы должны обратить внимание на следующее:

Плотность материала - переплетение нитей должно быть плотным, без просветов, чтобы ткань не рвалась.

Запах белья должен быть естественным, без какой-либо примеси химии или красителей. Резкий запах указывает на низкое качество - при первой же стирке ткань теряет яркость цветовой гаммы. Принты должны быть одинаковы с обеих сторон - с изнанки и лицевой. Помимо этого, указанная температура промывки в шестьдесят градусов на этикетке подтвердит высокую стойкость краски.

Швы - комплект с одним швом не следует покупать, поскольку он разойдётся очень быстро. Обязательно надо выбирать двойной шов, а край ткани скрыт внутри.

Нити льна должны быть прочными и иметь соответствующие номера, подходящие тону продукта.