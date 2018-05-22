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Льняное постельное белье

 

Сон составляет почти треть жизни человека, и поэтому ему следует уделять особое внимание. Комфорт кровати и качество постельного белья обеспечивают качественный отдых, сохраняя здоровье человека. Использование льняной ткани актуально уже на протяжении многих столетий.

Разумеется, это связано с огромным количеством их преимуществ, которые включают следующее:

  • Гигроскопичность материала обеспечивает свежесть постели даже после жаркой ночи. Влага прекрасно впитывается, быстро высыхает, и ткань не прилипает к телу.
  • Способность регулировать передачу тепла выводит лен на первые позиции и жарким летом, и зимой.
  • Лен не электрифицирует, что положительно влияет на иммунитет человека и общее состояние здоровья. Это качество ткани также позволяет защитить от загрязнения.
  • Льняные постельные принадлежности не образуют катышек, что исключает дискомфорт, во время сна.
  • Лен может выдерживать огромное количество стирок, не желтеет, в отличие от хлопка, например.
  • Такие принадлежности для сна прекрасно подходят для людей, у которых имеется склонность к аллергическим реакциям, астматикам.

В настоящее время в продаже предлагается большой выбор 100% льняных тканей различных ценовых категорий.

Вы можете приобрести их для пошива - либо уже готовые комплекты белья.

При покупке стильного постельного белья из льна, вы должны обратить внимание на следующее:

  • Плотность материала - переплетение нитей должно быть плотным, без просветов, чтобы ткань не рвалась.
  • Запах белья должен быть естественным, без какой-либо примеси химии или красителей. Резкий запах указывает на низкое качество - при первой же стирке ткань теряет яркость цветовой гаммы. Принты должны быть одинаковы с обеих сторон - с изнанки и лицевой. Помимо этого, указанная температура промывки в шестьдесят градусов на этикетке подтвердит высокую стойкость краски.
  • Швы - комплект с одним швом не следует покупать, поскольку он разойдётся очень быстро. Обязательно надо выбирать двойной шов, а край ткани скрыт внутри.
  • Нити льна должны быть прочными и иметь соответствующие номера, подходящие тону продукта.
Обращаем ваше внимание что, в интернет-магазин ЛЬНЯНОЕ постоянно обновляется ассортимент постельного белья из натуральных материалов.
22 май 2018 /
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