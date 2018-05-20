Создайте настроение с рулонными шторами

Основные типы штор

Такие шторы медленно, но уверенно вытесняют с рынка обычные классические портьеры. И это не удивительно, ведь они отличаются стильным и оригинальным внешним видом, а также многообразием, что даст возможность воплотить самые смелые дизайнерские фантазии. В этом легко убедиться, перейдя по ссылке https://sunny-store.com.ua/ и вряд ли вы сможете уйти не совершив покупки.

Видов рулонных штор всего два:

· открытая система. Бюджетный вариант штор. Это очень легкая и красивая конструкция. Она представляет собой штору, свернутую в рулон и прикрепленную к раме. Рулон при этом остается открытым;

· закрытая система. Еще встречается такое название как кассетная система. Весьма практичная конструкция, в которой рулон шторы прикрыт алюминиевым коробом. Такая система создаст единое целое с любым окном. Имеет несколько видов, в зависимости от метода монтажа, габаритов и типа управления.

Какие выбрать?

На этот вопрос довольно трудно ответить однозначно, ведь все будет зависеть от вашего вкуса и их назначения. Например, если вы предпочитаете дневной сон, вам идеально подойдут плотные шторы, которые пропускают не более 30% света или шторы блэкаут. Для детской отличным выбором станет штора с фотопечатью, любимые мультяшные герои порадуют любого ребенка. Благодаря своей красоте и функциональности набирают все больше популярности шторы день-ночь, они способны ограничивать солнечный свет. В любом случае консультанты магазинов помогут вам определиться с типом и дизайном вашей новой шторы.

Разновидности ткани для рулонных штор

Рулонные шторы достаточно практичны, они не покрываются пылью (т.е. обработаны антистатиком), имеют несколько слоев защиты, не будут выгорать на солнце. Разделить их можно на 4 основных вида:

Прозрачная ткань. Она используется в основном вместе с портьерами, так как отлично пропускает свет;

Dim-out. Такие ткани полупрозрачны и способны пропускать солнечный свет, вместе с этим отражая тепло. Используются для затенения, их часто выбирают для зимнего сада;

Blackout. Эти специальные светонепроницаемые ткани совершенно не пропускают солнечный свет. И являются идеальным решением для спальни, комнаты с домашним кинотеатром или детской;

День-ночь. Такой тип чередует полоски прозрачной и непрозрачной ткани.

И несмотря на то, что при выборе рулонных штор нужно учесть множество разных аспектов, производители предлагают столько интересных и оригинальных вариантов, что любой покупатель сможет выбрать обрамление для своего окна.