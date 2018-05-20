Часть проблем с компьютером и снижение эффективного функционирования устройства могут быть результатом различных причин. К наиболее актуальным среди них является то, что состояние жесткого диска находится вовсе не на оптимальном уровне, и на нём имеются ошибки. Однако, такие проблемы вполне решаемы - для этого нужно лишь проверить жесткий диск на наличие ошибок.

В основном, данная важная деталь компьютера страдает от неправильной работы: внезапные всплески и отключения электропитания, удары и падения. В таком случае механическая часть жесткого диска может сломаться и повредить его поверхность, на котором записана вся необходимая вам информация. Например, вы можете узнать о том, как проверить жесткий диск б/у на сайте https://korob.com.ua/116-zhestkie-diski.

В основном, специалисты предоставляют следующую инструкцию: