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Как проверить жесткий диск б/у

Часть проблем с компьютером и снижение эффективного функционирования устройства могут быть результатом различных причин. К наиболее актуальным среди них является то, что состояние жесткого диска находится вовсе не на оптимальном уровне, и на нём имеются ошибки. Однако, такие проблемы вполне решаемы - для этого нужно лишь проверить жесткий диск на наличие ошибок.

В основном, данная важная деталь компьютера страдает от неправильной работы: внезапные всплески и отключения электропитания, удары и падения. В таком случае механическая часть жесткого диска может сломаться и повредить его поверхность, на котором записана вся необходимая вам информация. Например, вы можете узнать о том, как проверить жесткий диск б/у на сайте https://korob.com.ua/116-zhestkie-diski.

В основном, специалисты предоставляют следующую инструкцию:

  • Откройте «Мой компьютер». Если на мониторе вы не видите такого ярлыка, то вы можете перейти в меню «Пуск» и уже там открыть нужную вкладку.
  • Щелкните правой кнопкой мыши на диск, который желаете проверить. Просмотрите его свойства, щелкнув надлежащий элемент в раскрывающемся меню.
  • Выберите вкладку «Сервис» и нажмите на клавишу «Проверить». Если необходимо - то введите запрашиваемый пароль администратора либо подтвердите его, если на мониторе увидите этот запрос.
  • Далее вы можете отметить несколько флажков. Имеющийся флажок автоматической коррекции ошибок на автомате исправит все выявленные ошибки жесткого диска вашего ПК. Если же такой флажок не установлен, то система будет лишь информировать вас о наличии ошибках.
  • Нажав на флажок «Проверка и восстановление поврежденных секторов» вы сможете сделать более доскональное сканирование жесткого диска, что, при этом, может занять намного больше времени - однако, разумеется, это того стоит.
  • Нажмите кнопку «Пуск» и дождитесь окончания операции. Чем больше размер жесткого диска вашего ПК, тем больше времени понадобится, чтобы проверить его. Чтобы гарантировать, что процесс выполняется как можно скорее, не делайте никаких иных работ, в процессе проверки этой детали ПК.
20 май 2018 /
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