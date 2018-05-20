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Клуб воздухоплавания Аэронавт

Клуб воздухоплавания "Аэронавт" рад пригласить всех желающих на необычный полет. Здесь каждый может отправиться в путешествие на воздушном шаре. И вы можете это сделать даже зимой. Каждая такая "прогулка" абсолютно безопасна, и само мероприятие является незабываемым. Благодаря воздушному шару, у вас будет возможность украсить любой праздник. Кроме того, все присутствующие на мероприятии получат массу удовольствия.

Вы желаете сделать вашей половинке необычный подарок? В таком случае вам следует подумать о путешествии на воздушном шаре. Подарочный сертификат - это то, что вы ищете. Сам сертификат может быть выполнен как яркая открытка, пазл или в иной форме. Каждый вариант имеет свои преимущества. На сайте www.aeronavt.ruпредоставляется возможность ознакомиться с этим подробнее.

Выберите сертификат-открытку, чтобы добавить свои пожелания, написанные от руки. Благодаря сертификату в виде пазла, каждый получает прекрасную возможность сохранить интригу до последнего. Таким образом, вы можете выбрать подарок с небольшой надписью или даже без нее. Вы можете купить эти сертификаты на воздушное путешествие в офисе в Москве. Если вы хотите, то можете заказать доставку курьера. Клуб Аэронавт предоставляет и такую услугу.

Сертификат-пазл действителен в течение года, и трансфер для всех, кто отправляется на рейс, бесплатна. Подобный сертификат будет интриговать всех, разжигать любопытство.

Шоу начнется после того, как вы и организаторы вручат сертификат. Главный герой - это тот, кто получил подарок. В комплект входит сертификат пазл и контракт, который включает в себя выполнение полета, а также сумку, для изготовления которой использовалась органза.

Благодаря этому подарку, каждый сможет удивить своих родных и вторую половину. О таком презенте, поверьте, никто не забудет. При желании вы можете вручить «букет». Для этого достаточно заказать полет на воздушном шаре «Тюльпан».

Вы хотели бы устроить настоящее испытание для себя? Тогда лучший вариант будет полет«Экстрим». «Прозрачное» дно придаст вам массу незабываемых эмоций. Для изготовления такого дна использовался специальный материал, который отличается высокой прочностью. Он по данному показателю превосходит те материалы, из которых создаются обычные корзины для воздушных шаров. Поэтому паниковать будет бессмысленно.

20 май 2018 /
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