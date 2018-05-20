Картофель и его польза

Картофель, распространенный по всему миру, по праву считается одним из наиболее востребованных и обширно используемых продуктов. Его наиболее часто используют в качестве гарнира, добавляют в супы, запекают, жарят, варят, сушат, как чипсы, и т.д. Диетологи во всем мире признают высокую питательную ценность и немалую пользу данного корнеплода для человеческого организма. Витамины в картофеле содержат довольно высокую концентрацию.

Неудивительно, что в нашей стране его называют вторым хлебом, а некоторые потребители даже заменяют им хлеб. Ведь, благодаря огромному содержанию питательных веществ, он способствует скорому насыщению организма. Достаточно съесть только два отварного картофеля, чтобы долго не испытывать голода. Этот корнеплод содержит так много аминокислот, сахаров растений и различных микроэлементов, что предоставляет оптимальную работу органов и систем. Подробнее можно узнать на сайте https://mirvitamin.ru/produkty/vitaminy-kartofel.

Содержание калорий в нём непосредственно зависит от того, как он готовится. Самая низкая калорийность свойственна вареному картофелю. В испеченном - будет больше, а в жареном - намного больше, практически, в два раза. Вы не можете назвать картофельные блюда высококалорийными, но они прекрасно заполняют недостаток энергии в организме, повышают эффективность мозга, стимулируют пищеварительные процессы в ЖКТ. Особенно рекомендуется диетологами употреблять отварной картофель в мундире. Из-за низкого содержания калорий и высокой пищевой ценности, этот корнеплод прекрасно подходит для диетического меню, а его кожура сохраняет все питательные свойства в клубне. Но жареный картофель, хотя он очень вкусный, не рекомендуется часто есть людям, которые берегут свою фигуру.

Также вы должны знать, что в перезимованных корнеплодах концентрация витаминов и микроэлементов значительно снижается. В связи с этим, если имеется возможность, то при покупке, следует выбирать картофель нового урожая.

Многим известно о том, что в картофеле имеется крахмал. И поэтому, его не рекомендуется употреблять имеющим заболевания кишечника. Картофельный сок нежелателен и людям с низкой кислотностью желудка и диабетом.