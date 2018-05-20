Как подобрать каминную топку
Функциональность и технологические инновации каминов можно получить с помощью закрытых каминных топок. Привлекательность и традиции предоставляются классическими открытыми устройствами, однако они является источником высокой пожароопасности.
Стены закрытых каминных топок выполнены из металла, который может переносить высокие температуры, без разрушения герметичности. В основном, для этих целей используют сталь или чугун. Печи второго варианта медленно нагреваются, накапливают тепло и медленно подают на окружающий воздух, что не свойственно стальным аналогам, у которых данные процессы осуществляются гораздо быстрее. Таким образом, стенки каминных топок, выполненных из стали, с внутренней стороны покрыты огнестойкой и термостойкой керамикой (это именуется подкладкой). Это значительно повышает теплоемкость стальной печи, исключает деформацию стенок, при нагревании и надежно оберегает их от предварительного выгорания. Рабочие характеристики чугунных и стальных печей одинаковы.
Основные положительные особенности чугунных каминных топок, приобрести которые в Украине можно на сайте https://kaminlux.com.ua/brands.php/Kaw-Met/, включают следующее:
- Высокая теплопроводность и теплоемкость.
- Термическая стабильность и отсутствие деформации стенок, при нагревании.
- Долговечность и стойкость к прожогу.
- Когда печь перегрета, линейная деформация металла очень низкая.
- Процесс беспрерывного горения длится больше времени.
Главным фактором выбора каминов является разница в теплоемкости или эстетических характеристиках домашнего очага. Те, кто желают получить полную мощность нагревательного прибора, сохраняя традицию и сдержанность стиля, приобретают чугунные печи. Для желающих получить лишь оригинальный атрибут интерьера жилища, покупают закрытые стальные печи.
В последние годы все более популярны современные камины с большими (более одного метра) панорамными стеклами. Оригинальный дизайн этих закрытых печей полностью изменяет существующие идеи о доме. Камины с горизонтальным размещением печей выполнены с сохранением традиций в обустройстве камина.
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