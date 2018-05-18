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Зеркало подойдет для любого интерьера

Покупка зеркал на заказ позволяет создать необычный интерьер в жилом или коммерческом помещении. В настоящее время есть много компаний, специализирующихся на изготовлении данных атрибутов.

Что следует учитывать при выборе зеркал?

Изделия, заказанные в специализированной компании, например,здесь, применяются непосредственно по назначению и в то же время, используются для зрительного изменения пропорций жилого или рабочего помещения. Более того, они предоставляют следующие преимущества:

  • дополняют интерьеры разных стилей;
  • создают наиболее уютную атмосферу;
  • актуальны для отделки помещений;
  • они применяются и как мебельные вставки.

В настоящее время многие производители предлагают своим потенциальным заказчикам зеркала следующих видов:

  • особая матовая пленка, которая повышает влагостойкость (устанавливается в помещениях с высоким уровнем влажности);
  • бесцветные или серебряные версии, актуальные в ванных, саунах. Особое защитное покрытие предоставляет легкий уход и стойкость к внешним воздействиям;
  • алюминиевые зеркала, цена которых значительно ниже, чем у их аналогов;
  • искусственно состаренные, которые в настоящее время очень популярны у дизайнеров, как необычные и очень стильные атрибуты дизайна интерьера.

Обширный диапазон вариантов декорирования значительно улучшает применение зеркал. В целях украшения этих атрибутов в настоящее время применяются следующие:

  • пескоструи, благодаря которым можно создавать красивую поверхность, с помощью матирования;
  • художественное травление, при котором образец изображение, с применением химических веществ;
  • фотопечать;
  • шелкография (создание изображения с использованием особого трафарета);
  • гравировка.

Для дизайна зеркал используются рамы из различных материалов. При этом, дизайн могут предлагать, как сами потенциальным клиентом, так и дизайнеры специализированных компаний могут их разрабатывать. И если обе стороны пришли к обоюдному согласию, то начинается процесс изготовления.

Стоимость данных атрибутов на заказ немного выше, чем стандартных аналогов, предлагаемых в продаже. Однако, выбирая первый вариант, вы можете не сомневаться в их высоком качестве и эксклюзивности.

18 май 2018 /
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