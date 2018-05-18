Зеркало подойдет для любого интерьера

Что следует учитывать при выборе зеркал?

Покупка зеркал на заказ позволяет создать необычный интерьер в жилом или коммерческом помещении. В настоящее время есть много компаний, специализирующихся на изготовлении данных атрибутов.

Изделия, заказанные в специализированной компании, например,здесь, применяются непосредственно по назначению и в то же время, используются для зрительного изменения пропорций жилого или рабочего помещения. Более того, они предоставляют следующие преимущества:

дополняют интерьеры разных стилей;

создают наиболее уютную атмосферу;

актуальны для отделки помещений;

они применяются и как мебельные вставки.

В настоящее время многие производители предлагают своим потенциальным заказчикам зеркала следующих видов:

особая матовая пленка, которая повышает влагостойкость (устанавливается в помещениях с высоким уровнем влажности);

бесцветные или серебряные версии, актуальные в ванных, саунах. Особое защитное покрытие предоставляет легкий уход и стойкость к внешним воздействиям;

алюминиевые зеркала, цена которых значительно ниже, чем у их аналогов;

искусственно состаренные, которые в настоящее время очень популярны у дизайнеров, как необычные и очень стильные атрибуты дизайна интерьера.

Обширный диапазон вариантов декорирования значительно улучшает применение зеркал. В целях украшения этих атрибутов в настоящее время применяются следующие:

пескоструи, благодаря которым можно создавать красивую поверхность, с помощью матирования;

художественное травление, при котором образец изображение, с применением химических веществ;

фотопечать;

шелкография (создание изображения с использованием особого трафарета);

гравировка.

Для дизайна зеркал используются рамы из различных материалов. При этом, дизайн могут предлагать, как сами потенциальным клиентом, так и дизайнеры специализированных компаний могут их разрабатывать. И если обе стороны пришли к обоюдному согласию, то начинается процесс изготовления.

Стоимость данных атрибутов на заказ немного выше, чем стандартных аналогов, предлагаемых в продаже. Однако, выбирая первый вариант, вы можете не сомневаться в их высоком качестве и эксклюзивности.