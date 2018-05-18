Зеркало подойдет для любого интерьера
Покупка зеркал на заказ позволяет создать необычный интерьер в жилом или коммерческом помещении. В настоящее время есть много компаний, специализирующихся на изготовлении данных атрибутов.
Что следует учитывать при выборе зеркал?
Изделия, заказанные в специализированной компании, например,здесь, применяются непосредственно по назначению и в то же время, используются для зрительного изменения пропорций жилого или рабочего помещения. Более того, они предоставляют следующие преимущества:
- дополняют интерьеры разных стилей;
- создают наиболее уютную атмосферу;
- актуальны для отделки помещений;
- они применяются и как мебельные вставки.
В настоящее время многие производители предлагают своим потенциальным заказчикам зеркала следующих видов:
- особая матовая пленка, которая повышает влагостойкость (устанавливается в помещениях с высоким уровнем влажности);
- бесцветные или серебряные версии, актуальные в ванных, саунах. Особое защитное покрытие предоставляет легкий уход и стойкость к внешним воздействиям;
- алюминиевые зеркала, цена которых значительно ниже, чем у их аналогов;
- искусственно состаренные, которые в настоящее время очень популярны у дизайнеров, как необычные и очень стильные атрибуты дизайна интерьера.
Обширный диапазон вариантов декорирования значительно улучшает применение зеркал. В целях украшения этих атрибутов в настоящее время применяются следующие:
- пескоструи, благодаря которым можно создавать красивую поверхность, с помощью матирования;
- художественное травление, при котором образец изображение, с применением химических веществ;
- фотопечать;
- шелкография (создание изображения с использованием особого трафарета);
- гравировка.
Для дизайна зеркал используются рамы из различных материалов. При этом, дизайн могут предлагать, как сами потенциальным клиентом, так и дизайнеры специализированных компаний могут их разрабатывать. И если обе стороны пришли к обоюдному согласию, то начинается процесс изготовления.
Стоимость данных атрибутов на заказ немного выше, чем стандартных аналогов, предлагаемых в продаже. Однако, выбирая первый вариант, вы можете не сомневаться в их высоком качестве и эксклюзивности.
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