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Айфоны в «iMob.Store»

IPhone был и остается стандартом мобильных устройств. Современные, надежные, многофункциональные - они привлекают практически все категории пользователей, независимо от возраста, социального статуса и финансового состояния. В настоящее время их можно увидеть в руках, как солидных бизнесменов, так и студентов. Существует лишь один отталкивающий критерий, о котором известно всем - высокая стоимость - особенно последних моделей. По сути, вы можете сэкономить деньги, если вы покупаете смартфон не в официальном магазине, а в Интернете. Но почему же интернет-магазин айфонов дешево их предоставляет, и с чем связана разница в цене?

Стоит напомнить, что неофициальные онлайн-магазины могут предлагать не оригинальные устройства, iphone с заблокированными функциями, фабричный брак или даже украденные агрегаты. За дешевизной следует очень большой риск.

Секрет преимуществ, при покупке iPhone в официальных местах заключается в низких операционных расходах. Для деятельности онлайн-магазина им не нужно взимать арендную плату за торговое помещение, зарплату продавцов, уборщиков, приобретение кассового и коммерческого оборудования и другие.

Интернет-магазины могут также продавать восстановленные iPhone - то, что официальные розничные сети не позволяют себе. Такие устройства могут быть использованы и возвращены изготовителю, в связи с браком, внешними дефектами и иными причинами. Это, в сущности, новые телефоны: производители заменяют «внутренности» и внешние панели.

В интернет-магазинах существует множество вариантов старых моделей данных устройств - наиболее актуальны пятые и шестые версии. Они были куплены по сравнительно низкой стоимости до колебаний валютных курсов, и поэтому даже малая маржа выгодна для продавцов.

Зная, почему в интернете айфоны предлагаются по более низким ценам, чем в розничных пунктах, вы можете определиться с выбором. Приобретая недорогой смартфон, обязательно учитывайте наличие официальной гарантии. Прочитайте отзывы на тематических порталах, проверьте устройство на оригинальность. Оптимальная разница в цене должна составлять не более 30 процентов. Если она больше - то есть риск, что вам предлагают подделку.

16 май 2018 /
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