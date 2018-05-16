Санаторный комплекс Кришталеве Джерело в Закарпатье

Отдых в Закарпатье уже на протяжении многих лет невероятно популярен среди украинцев и граждан ближнего зарубежья. Невероятно прекрасная природа, благоприятный климат и минеральные воды делают данные территории уникальными. Одним из лучших заведений для лечения и отдыха является санаторий «Кришталеве Джерело».

Данный санаторий, ознакомиться с которым можно на сайте https://sanatorii-karpat.com/, относится к области бальнеологического курорта Свалява. Рядом располагается железнодорожная станция. Это позволяет гораздо легче добраться сюда для всех, кто хочет расслабиться после тяжелого рабочего года.

Независимо от того, насколько хорош и универсален данный бальнеологический курорт, он имеет определенную специализацию. Список заболеваний, от которых лечатся в здравнице Кришталева Джерело, включает следующие:

проблемы печени и желчных протоков (хронический гепатит, холецистит, вирусный гепатит, дискинезия, желчнокаменная болезнь и прочие)

патология поджелудочной железы (панкреатит в фазе стабильной ремиссии, колит и прочие)

проблемы с почками;

патология кишечника;

неосложненный диабет на начальных стадиях со стабильной компенсацией;

проблемы двенадцатиперстной кишки и всех частей желудка (гастрит с нормальной и нестойкой кислотностью, послеоперационные заболевания и состояния).

С учётом написанного выше, здесь разрабатывается специальное меню, при соответствующих болезнях.

Сотрудники данной здравницы Закарпатья позаботились о полноценном комфорте своих потенциальных постояльцев. В номерах присутствуют: фен, косметика, банные принадлежности и прочие. Вы можете оценить условия в номерах по фотографиям на указанном выше, сайте.

В «Кришталево джерело» многие приезжают не только, ради лечения. Здесь предоставляется возможность прокатиться на арендованном велосипеде, поплавать в бассейне или позаниматься в тренажерном зале с современными симуляторами. Также здесь имеется финская сауна, римская паровая баня. Более того, предоставляются увлекательные экскурсии по прекраснейшим природным достопримечательностям.